Ber om streng straff ved salg av falske urfolksprodukter

Det er flere som er bekymret for at suvenir- og gavebutikker har bygget opp et lager av falske urfolksprodukter, for kunne tjene på de turistene som er ventet til Australia til neste år, skriver ABC.

Neste år er det Australias tur til å arrangere idrettsarrangementet Samveldelekene (Commonwealth Games).

Dette skjer på østkysten, Queensland, og det forventes at tusenvis av turister vil besøke regionen.

Ingen garanti for ekte varer

Aktivisten Sam Watson ber regjeringen om å pålegge strenge straffer for dem prøver å selge falske urfolksprodukter, og konfiskere varene.

– Varene kan ha utseendet til aboriginske produkter, men det er ingen garanti for at det er laget av urfolkshåndverkere, sier Watson.

Uakseptabelt

Queenslands myndigheter har sagt at det vil være alvorlige konsekvenser for dem som prøver å selge falske urfolksprodukter under Samveldelekene.

– Hvis noen har bevis på at det selges varer som ikke er autentiske aboriginske eller Torres Strait Islander, da bør myndighetene varsles, sier ministeren av Samveldelekene, Kate Jones.



– Vi ønsker ikke at folk skal tjene på å late som om deres arbeid er autentisk.