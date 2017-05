Ber om nytt kunstmuseum – føler de ikke blir hørt

– Fra vår side har vi påpekt mangelen av et kunstmuseum flere ganger. Vi har sendt flere årsmøteuttalelser til Sametinget, disse har vi fått lite gehør for. Jeg føler at vi rett og slett ikke blir hørt.

Dette sier styremedlemmet i SDS Mathis Nango til NRK. I pressemeldingen sin hevder de at prosessen med å etablere et samisk kunstmuseum startet for tjue år siden, men ingenting har hendt.

Blir lyttet til

Sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) sier at de har hørt på uttalelsene, men det er vanskelig å få fortgang i saken.

– De er tatt på alvor, og deres budskap blir fremført også i forhold til kunstmuseet. De kan føle det slik at vi vender det døve øret til, men slik er det ikke. Vi har prøvd vårt beste for å få et nytt samisk kunstmuseum.

FORTVILT: Mathis Nango håper på en bedre fremtid og at samarbeidet med både Sametinget og Staten blir bedre. Foto: Preassagovva

Til tross for at Sametinget flere ganger har lagt frem planene for Stortinget har det ikke slått gjennom. Dersom det ikke skjer noe raskt, blir det en tøff fremtid, mener SDS-styremedlemmet.

– De har ingen planer. Det må gjøres noe, vi må komme oss i gang. Med mindre vi ikke får hjelp så ser jeg ingen lys fremtid for samisk visuell kunst, sier Nango.

Fortvilt sametingspresident «frir» til Dronningen

Frem til nå mener sametingspresidenten at de ikke har blitt hørt nede i Tigerstaden.

– Sametinget har forsøkt, men når det gjelder nye samiske bygg så er vi veldig fortvilt. Det ser ut som om det skal gå over ti til tolv år for at vi skal få et samisk kulturbygg. For oss virker det som om det er ingen politisk vilje for å satse på samisk kultur.

I et forsøk i å bli hørt sier Larsen at hun også har tatt i bruk litt uvanlige metoder.

– Jeg var på middag med kongeparet under 80-årsdagen, dronningen spurte hvor det samiske kunstmuseet ble av. Jeg utfordret ho til å være med å løfte frem samisk kunstmuseum.