Cohkolaga boazodoalloguovlu váivašuvvá daiguin olu beanaráidduiguin mat johtet sin guovlluin, Ráissa- ja Gáivuona duoddariin. Boazodoalloorohaga jođiheaddji, Johan Aslak Logje buktá dán ovdan Facebook-siidduin.

– Olu beatnagat mat leat dákkár ráidduin holvot dego gumppet, ja baiket maid lundui muitala Cohkolaga boazodoalloorohaga jođiheaddji, Johan Aslak Logje.

Váldet vuhtii boazodoalu go leat jođus beanaráidduin

Ráissa beanavuodjinsearvi nubbijođiheaddji, Britt Johanne Rundhaug čilge ahte sii gal váldet vuhtii boazodoalu go leat guovlluin gos leat bohccot. Sii garvet erenoamáš bohccuid guottetguovlluin, ja leat várrogasat gos johtet. Rundberg ii loga sáhttit vástidit earáid ovddas geat eai leat sin searvvi miellahtut.

Ahte beatnagat nuoskidit go baiket, dan son gal riektá ii ipmir, go muđui han buot eará eallit baiket luonddus. Dasa lassin baiket maid olbmot lundui, dadjá Rundberg. Son ii liiko go guovllu boazoeaiggát buktá dákkár čuoččuhusaid sosiála mediaid bokte, ja jáhkká ahte livččii buoret singuin ságastallat jus ležžet váttisvuođat.