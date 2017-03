Barneombudet ikke klar over situasjonen i Kautokeino: – Fattigdom er et nasjonalt ansvar

– Dette er blant de høyeste tallene jeg kjenner til, og det viser jo en veldig veldig alvorlig situasjon, og det er viktig at kommunen setter inn grep for å hjelpe disse fattige barna, sier barneombud Anne Lindboe.

Etter at NRK tidligere denne uken publiserte saken om at hvert femte barn i Kautokeino lever i fattigdom, har det fått barneombud Lindboe til å reagere.

Barneombudet var selv ikke klar over at tallene var så høye i Kautokeino i forhold til resten av landet.

– Vi har ikke fått inn noen saker til Barneombudet fra Kautokeino, men det at fattigdom er veldig skambelagt gjør at det er vanskelig å søke om hjelp på grunn av fattigdom, forklarer hun.

LANDETS STØRSTE: Kautokeino er Norges største kommune i areal, men det er også i gjennomsnitt flest fattige barn i den samiske kommunen i Finnmark. Foto: Liv Inger Somby

Dobbelt så mange fattig barn som Norge forøvirg

716 av Kautokeinos vel 2900 innbyggere er under 19 år, noe som vil si at ca. 140 barn lever under fattigdomsgrensen. Fattigdomsgrensen betegnes ved at man tjener mindre enn det som er nødvendig for å ha en tilstrekkelig levestandard i landet man bor i.

Til sammenligning lever hvert tiende barn i fattigdom i landet sett under ett.

De som har inntekt under fattigdomsgrensen har per definisjon ingen disponibel inntekt, altså penger igjen etter at skatter og andre utgifter er betalt.

Ordføreren i Kautokeino, Johan Vasara, sa tidligere til NRK at tallet på fattige er skremmende høyt i kommunen hans, og noe de jobber med å få rettet opp i.

PRØVER Å FINNE LØSNING: Ordfører Johan Vasara (Ap) sier til NRK at kommunen jobber med å finne løsning på den store arbeidsledigheten i kommunen. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Å leve i fattigdom er ingen spøk. Det er veldig trist når kjøleskapene er tomme og regningene hoper seg opp, uten at man har penger til å betale de, sa Vasara.

Barnetrygden står på stedet hvil

Barneombudet legger ikke ansvaret kun til kommunen.

– Fattigdom er både et kommunalt og nasjonalt ansvar. Den norske regjeringen må øke støtteordninger, som barnetrygden. Den har ikke vært regulert på mange år, sier Lindboe.

– Hvordan kan man komme vekk fra å tenke at dette er skam?

– Det er veldig viktig at kommunen tar tak i, og utarbeider en god plan for hva som skal gjøres. Det kan være alt fra gratis barnehage, SFO. Og NAVs støtteordninger til barns behov, svarer barneombud Anne Lindboe.

Barneombudets tiltak - bedre støtteordninger

Barneombudet jobber politisk og nasjonalt for bedre støtteordningene for å støtte familier med lav inntekt.

– Alle kan ta kontakt med Barneombudet, og da vil man få svar på hvilke rettigheter man har, og hvem man kan henvende seg i kommunen hvis man har behov for forskjellig hjelp, sier Anne Lindboe.

Hør intervju med Barneombudet: