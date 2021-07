Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg synes det er fælt. Det viser at både Kåfjord og Riddu ikke hadde en ordentlig beredskapsplan for covid-19 og det er ganske ille, sier moren til ett av barna som er i karantene.

Anita Monsen Pedersen som er kommuneoverlege i Kåfjord kommune beklager, men avviser at de ikke hadde noe beredskapsplan.

BEKLAGER: Overlege i Kåfjord kommune Anita Monsen Pedersen tar selvkritikk etter at foreldre ikke ble varslet. Foto: NRK

– Vi har hatt en dialog med Riddu-festivalen i forkant og planla festivalen i henhold til gjeldende smittevernregler, slik at arrangementet skulle gjennomføres i henhold til forskrifter og anbefalinger, sier kommuneoverlegen.

NRK har vært i kontakt med én av foreldrene som ikke ønsker å gå ut offentlig med sitt fulle navn. Barnet hennes er under 18 år og ble satt i karantene uten at hun ble varslet.

– De har gjort det riktig og satt alle sammen i karantene og noen i isolasjon, men en av prioritetene burde ha vært å ringe de nærmeste pårørende, sier moren.

Hun leste i avisen at pårørende ville bli kontaktet og varslet om karantenen.

Da NRK tok kontakt med henne søndag formiddag, satt hun fortsatt og ventet på telefonen.

– Jeg håper de får på plass en bedre beredskapsplan ganske fort. Det er ikke artig å vite at din sønn eller datter sitter i karantene. Særlig da man ikke får tak i helsemyndighetene etter klokken 15.30, sier hun.

Varslet ikke pårørende

Alle deltakerne var nødt til å teste seg ved festivalens hurtigteststasjon, og slapp ikke inn uten å teste seg først.

Da det ble påvist korona hos to av dem som jobbet for festivalen på lørdag, varslet kommuneoverlegen umiddelbart de som hadde vært i nærkontakt med disse to.

– Vi satte kommunens smittesporingsteam i verk. Vi tok kontakt med de positive tilfellene, og fra dem og Riddu-festivalen fikk vi fortløpende tilsendt liste over nærkontakter, sier overlege Pedersen.

Deretter ringte de nærkontaktene.

– For oss var det viktig at vi fortløpende fikk varslet de nærkontaktene vi fikk beskjed om, sier hun.

Totalt ble nærmere 70 personer varslet, men det var først på søndag at smittesporerne ble klar over at flere av dem som var varslet var mindreårige.

– Det har vi selvfølgelig tatt selvkritikk for. Det er sterkt beklagelig at foresatte til mindreårige barn ikke varsles om karantenene. Det skal ikke skje, sier overlegen.

Mandag fikk helsearbeiderne i Kåfjord inn nye navn på nærkontakter, men overlegen forsikrer om at alle pårørende til de mindreårige er blitt varslet.

Lege Monsen Pedersen forklarer at de som har vært nærkontakter til de positive tilfellene, må være ti dager i karantene. Men understreker at viruset kan bryte ut 14 dager etter kontakt med en som er smittet.

Valgte å ikke avlyse festivalen

AVLYSTE IKKE: Festivalsjef Sandra Marie West og Riddu-Riđđu ledelse valgte å gjennomføre festivalen til tross for smitteutbrudd. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen / Riddu Riđđu

Etter smitteutbruddet bestemte de seg for å stenge ølserveringen, holde strengere kontroll på avstand og pålegge munnbind, men festivalen fikk fortsette.

– Vi kommer til å gjennomføre programmet, men stepper opp på smittevernet, sa festivalsjef Sandra Marie West til NRK lørdag etter et ekstraordinært styremøte.

Overlege Monsen Pedersen har også vært i kontakt med FHI. De mente det ikke var stor fare for et større smitteutbrudd i dette tilfellet, og at det derfor ikke var noe grunnlag for å avlyse festivalen.

– De som tror eller vet at de har vært nærkontakter til koronatilfellene bør teste seg, sier hun.