I videoen er det to elever som slår og sparker en annen elev. Deretter kaster de stol og bord etter eleven mens de skriker etter ham.

NRK har fått verifisert at videoen er fra Kautokeino, og at hendelsen skal ha skjedd på fredag.

Videoen er publisert på bildedelingstjenesten Instagram. Kontoen som har publisert videoen har over 55.000 følgere og inneholder nesten utelukkende videoer av grov vold.

Flere har kommentert videoen. Alle kommentarene er på engelsk. Noen ler av det som skjer, andre mener det er forferdelig.

En kommenterer følgende:

«Thats meeeee bro 😂😂😂😂😂😂»

En annen skriver: «Dette er ikke så morsomt»

Ser svært alvorlig på hendelsen

Rådmann Kent Valio i Kautokeino har selv sett videoen.

UAKSEPTABELT: Kautokeinos rådmann Kent Valio mener det er helt uakseptabelt at dette har skjedd i en av kommunens skoler. Foto: Skjermdump / NRK

– Jeg synes dette er en svært grov hendelse, og dette er ikke noe som skal skje på vår skole, sier han.

– Vi ser svært alvorlig på saken, som vi har registrert i Kautokeino grunnskole. Saken følges opp internt og vi har også meldt saken til politiet, forteller Valio til NRK.

Ifølge Valio så har de også identifisert barna i videoen.

– Det er naturlig at vi følger opp både foreldre og barn i denne saken. Slikt skal ikke skje, verken på vår skole eller andre steder, understreker rådmannen.

Valio sier at kommunen har nulltoleranse for mobbing. Nestleder for skolens foreldreråd, Ellen J. Hætta, sier til NRK at hun er skremt av volden og videoen.

Vitner avhøres

Kautokeino lensmannskontor har startet innhenting av informasjon i saken, forteller lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen, til NRK.

UHELDIG TREND: Lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen, sier det er en uheldig trend at alt som ungdom og voksne foretar seg blir lagt ut på sosiale medier.

– Kautokeino lensmannskontor etterforsker saken nå. De har innhentet videoen og har startet avhør av personene som er implisert og vitner til hendelsen, sier Lorentzen.

Hvem som har filmet videoen av voldshendelsen og lagt den ut, vil etterforskningen vise, forklarer lensmannen.

At slike videoer blir lagt ut, mener han er en uheldig trend.

– Det vi ser nå er at det er stadig flere som gjør ting for å få en video av en hendelse, sier Lorentzen.

Økende trend blant unge

Jarle Kolstad, leder for forebyggende seksjon, enhet øst, i Oslo politidistrikt, bekrefter overfor NRK at trenden med grov vold blant unge er økende. Volden skjer blant stadig yngre personer, ifølge Kolstad.

– Det er mer alvorlig vold, mer grov vold og et hardere miljø. Det er blitt mindre respekt for autoritet og mindre respekt for å høre på hva voksne sier.

Kolstad opplyser at sosiale medier bidrar til dette, og at trenden nå er at store ungdomsgrupper møtes til planlagte slagsmål.

Janne Stømner, leder for forebyggende enhet i Oslo politidistrikt, tror ungdommen inspireres og trigges av vold på sosiale medier.

– Når de vet at volden filmes, så holder de på lengre enn de gjorde tidligere da de ikke ble filmet, sier hun.