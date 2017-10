Bane NOR bryter loven – men nå skal stasjoner skiltes på samisk

I forrige uke skrev NRK om at ikke en eneste jernbanestasjon i Norge er skiltet på samisk, selv om flere av stedene har samiske navn.

Nå innrømmer jernbaneforetaket Bane NOR at de ikke har fulgt loven som plikter dem å sette opp samiske skilt.

– Vi må bare beklage at vi ikke har fulgt loven, og skiltet slik vi er pliktig, sier direktøren for stasjoner i Bane NOR, Knut Øivind Ruud Johansen.

Dermed vil minst åtte stasjoner nå få samiske skilt. Se oversikten nederst i denne artikkelen.

Knut Øivind Ruud Johansen at det er åtte stasjoner som i første omgang vil få samiske skilt. Foto: Sune Eriksen

Visste ikke om regelen

Innrømmelsen kommer etter at lederen for Klagenemnda for stedsnavnsaker i forrige uke sa at myndighetene bryter loven ved å ikke skilte stasjoner på samisk.

– I stedsnavnsloven kommer det veldig tydelig frem at der det er godkjente samiske stedsnavn, så skal man bruke det på skilt. Og det skal skje på eget initiativ, sa Marit Halvorsen, som presiserte at dette også gjelder navn på stasjoner.

Stedsnavnloven om samiske stedsnavn Ekspandér faktaboks § 9. Bruk av stadnamn, andre ledd: «Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn.» Kilde: Stedsnavnloven

Årsaken til at ingen stasjoner i Norge er skiltet på samisk, er at Bane NOR ikke kjente til disse reglene, forklarer Ruud Johansen.

– Vi har ikke fanget opp den regelen i loven, og det er beklagelig. Det burde vi sikkert ha gjort, men har altså ikke gjort det.

Marit Halvorsen mener at loven er tydelig. Foto: Terje Heiestad

– Setter i gang umiddelbart

– Våre jurister har undersøkt saken, og foreløpig konklusjon er at vi er pliktige til å skilte noen utvalgte stasjoner. Og det er åtte stasjoner i første omgang hvor vi må skilte dobbelt, forklarer Knut Øivind Ruud Johansen.

– Når blir skiltene satt opp?

– Det tør jeg ikke å love her og nå, men vi setter i gang med saken umiddelbart, svarer direktøren for stasjoner.

– Hvor mye vil dette koste?

– Jeg ser ikke for meg at det er noen dyr affære. Vi snakker om å skilte der det allerede finnes skilt på norsk, og sette opp et samisk skilt over eller under.

Flere lovbrudd

NRK har det siste året satt søkelyset på om myndigheter følger loven når samiske navn ikke brukes på for eksempel skilt.

Bodø stasjon er idag kun skiltet med det norske navnet, selv om byen også bærer det lulesamiske navnet Bådåddjo. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK