Bážii bissuin viesolásii

Muhtun bážii bissuin Joganjálmmis, Áltas, Per Arne Jensen viesoláse njeaiga mannan duorastaga. Nu čállá Altaposten aviisa. Easka odne, mánnodaga, bohte politiijat guorahallat ášši. Jensena mielas lea ártet go politiijat eai váldde dán ášši duođaleappot. Jensen sáhttá giitit go sus leat jietnasuddjejuvvon láset, ja jáhkkimis dát lei sivvan manne luođđa bisánii láse duohkái. Jensena mielas lei dát issoras dáhpáhus, go son lei čohkkámen láse ovddabeale ja geahččamen TV, go dát dáhpáhuvai. Regiovnna leansmánni Svein Tore Nilsen šálloša go politiijat leat ádjánan nu guhka.