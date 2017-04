AWG 2018: Logistikkutfordringer for Sápmi

– Det blir en logistisk utfordring for Team Sápmi at arrangørbyene ligger så langt fra hverandre. Langrennsløpene vil foregå i Fort Smith, mens kampenene i innendørsfotballen spilles i Hay River. Distansen mellom disse to byene er 272 km, forklarer leder Kåre Olli i Samenes idrettsforbund-Norge (SIF-N) til NRK Sápmi.

Olli var før påske sammen med den internasjonale komiteen for Arctic Winter Games på befaring på de stedene der neste års leker arrangeres.

Kåre Olli er leder for Team Sápmi under AWG 2018. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Til tross for noen utfordringer med logistikken, så sitter Olli igjen med et positivt bilde av hele opplegget.

– I Hay River bor det rundt 3600 innbyggere og innbyggertallet i Fort Smith er 2500. Begge byene har flotte anlegg, som allerede står ferdig og er i bruk. Noen av anleggene skal stå ferdig kort tid før lekene starter, sier Olli.

11 måneder igjen

AWG 2018 går av stabelen 18. til 24. mars neste år. Arrangørbyene ligger i regionen som kalles South Slave i Nordvestterritoriene (Northwest Territories).

Presidenten i den internasjonale AWG-komiteen, Jens Brinch, sa etter befaringen at han er fornøyd med tingenes tilstand.

Presidenten i den internasjonale AWG-komiteen, Jens Brinch, er imponert over det arrangørene presenterte rett før påske. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han er spesielt imponert over den nye storhallen som nå bygges i Hay River, med en prislapp på 21 millioner kanadiske dollar (142,3 millioner norske kroner).

Hallen skal etter planene stå ferdig i desember i år.

– Vi får håpe hallen blir ferdig til planlagt tid, slik at folk får litt tid til å bruke den og eventuelle feil og mangler kan rettes på, uttalter Brinch til CBC etter befaringen.

– Transport kan bli en utfordring

Den største utfordringen arrangørene ser for seg er å få til transportlogistikken på en tilfredsstillende måte.

Med så små folketall vil det ikke bli så lett å få mange nok frivillige til å avvikle lekene på en knirkefri måte.

Greg Rowe er president for AWG 2018. Foto: awg2018.org

– Vi kommer ikke til å ha en overflod av frivillige. Med dette kan vi komme til å slite og det vet vi, sier Greg Rowe, presidenten for de kommende lekene.

Arrangørene har funnet sin egen spesielle måte å løse dette på.

– En av tingene vi kommer til å gjøre er er å be lokalbefolkningen i regionen til å be familiene sin om å bli en del av lekene. Vi ber også folk som har flyttet ut til å komme tilbake for å hjelpe til, opplyser Rowe.