Ávvir: SNO-bargi doarju goaskinášši

Ávvir lea iktán ahte luonddubearráigeahčči, geas bargun lea earret eará duođaštit ahte goaskimat leat goddán bohccuid, lea dorjon goaskingáhttenkampánnja. – In leat iešmielat searvan, in oro goit muitimin – ja dábálaččat in searvva diekká­riidda, lohká SNO-bargi Ken Gøran Uglebakken ieš áviisii.