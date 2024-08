Saken oppsummert: • Gruveselskapet SMA Nordland AS har fått avslag på sin søknad om å drive utvinning av dolomitt i Kvitberget i Bodø kommune.

• Avslaget skyldes at utvinningen vil ha betydelige negative konsekvenser for reindriften i området, inkludert stenging av en viktig flyttelei for reinen.

• Avslaget gleder reineier i Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Thomas Kuhmunen, som ser det som en fremgang for vern av reinbeiteareal.

Styreleder for SMA Nordland AS, Jan Normann Nilsen, sier de vil klage inn avslaget til Næringsdepartementet.

– Det er helt utrolig. Det er som en merkedag for oss. Vi er utrolig glade for at de har fått avslag.

Dette sier Per Thomas Kuhmunen, reineier i Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Uttalelsen kommer etter at Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) avslo SMA Nordland AS sin søknad om å starte gruvevirksomhet i Kvitberget i Bodø kommune.

Konflikten om gruva har pågått i flere tiår. Til tross for forsøk på å finne avbøtende tiltak og inngå avtaler, så har uenigheter om miljøkonsekvensene og brudd på reindriftens flyttlei vært sentrale hindringer.

I strid med reindriftsloven

Avslaget til DMF skyldes nettopp av at utvinningen vil ha betydelige negative konsekvenser for reindriften i området, og at det ikke er tilstrekkelige tiltak for å redusere disse konsekvensene.

I tillegg vil utvinningen føre til stenging av en viktig flyttelei for reinen, noe som er i strid med reindriftsloven.

Kuhmunen kaller dette for en fremgang for vern av reinbeiteareal.

Kuhmunen jubler ikke høyt enda. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han forteller at selv om vedtaket om avslag var en gledelig nyhet, tar han likevel forbehold om at gleden kan være kortvarig.

– Man tørr ikke rope «hei» enda, før man er over bekken, men advokaten sier det er et grundig avslag og godt faglig arbeid, sier Kuhmunen.

Vil klage saken

Styreleder for SMA Nordland AS, Jan Normann Nilsen, forteller til NRK at de vil klage inn avslaget.

– Vi har mottatt et grundig avslag, som vi kommer til å gjennomgå, og vi kommer til å anke saken (red.anm. anke er ikke relevant med mindre saken kommer inn for domstolene) til Næringsdepartementet.

Normann Nilsen mener konsekvensen nå er at landet må hente mineraler fra utlandet, fra land som Kina, India og Canada.

Etter hans mening, er ikke dette bærekraftig.

Styreleder Jan Normann Nilsen forteller at SMA Nordland skal klage på avslaget. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

SMA Nordland har troa på at reindrift og dolomitt-utvinning kan la seg kombineres gjennom godt samarbeid og tett dialog.

– Vi har en dialog med reinbeitedistriktet, og vi må ha en diskusjon med hvilke type avbøtende tiltak vi må ha for å ivareta reindrifta sin drift òg. Det mener vi er fullt mulig.

Dette er derimot ikke Per Thomas Kuhmunen enig med.

Delte meninger

Kuhmunen sier at de ikke har hatt tettere dialog med SMA Nordland enn det de absolutt måtte ha.

– Vi har stilt opp på møtene de har ønsket for å prøve å forklare og at dem skal forstå alvoret for reindriftas eksistens. Men de har ikke skjønt det, de vil rett og slett ikke forstå.

Normann Nilsen mener likevel det har vært tett samarbeid mellom SMA Nordland og reinbeitedistriktet:

– Vi har vært veldig lydhør for å ivareta reindrifta sine rettigheter. Nå tror jeg det er viktig at vi setter oss sammen i lag og ser på løsningene for fremtiden, at vi ser fremover, sier Normann Nielsen.

Kuhmunen håper nå at SMA Nordland ikke får medhold i klagen.

– Men det er jo en lettelse at vi på en måte har kommet litt på veien, at de har fått avslag i den her saken.

Ikke grunnlag for avbøtende tiltak

Saksbehandler ved DMF, Kjetil Glad Vangen, forklarer at de samlede negative konsekvensene for reindriften overstiger etter DMF sin vurdering klart de positive sidene ved tiltaket.

– DMF har i utredningen av saken ikke funnet grunnlag for at avbøtende tiltak vil kunne oppveie de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad.

Les hele konklusjonen av vedtaket «DMF vurderer det etter dette slik at det omsøkte mineraluttaket vil ha vesentlig negativ virkning for «naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv» i området, jf. mineralloven § 2 bokstav b, og at det ikke foreligger avtale eller planer om avbøtende tiltak som reduserer denne negative virkningen i tilstrekkelig grad. DMF vurderer også at det omsøkte mineraluttaket vil innebære at flyttleien forbi konsesjonsområdet vil bli stengt, i strid med forbudet mot dette i reindriftsloven § 22. De samlede negative konsekvensene for reindriften overstiger etter DMF sin vurdering klart de positive sidene ved tiltaket. DMF har i utredningen av saken ikke funnet grunnlag for at avbøtende tiltak vil kunne oppveie de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad. Søknaden må derfor avslås med hjemmel i mineralloven § 43, jf. § 2. Søknaden har flere andre svakheter knyttet til ivaretakelse av natur og etterbruk, driftsplan og budsjett, som beskrevet i tidligere avsnitt. DMF anser det ikke hensiktsmessig å be om avklaring av disse punktene, i og med at søknaden uansett må avslås.» Direktoratet for mineralforvaltning

De utredede konsekvensene for reindriften går i korte trekk ut på sterkt reduserte muligheter for flytting til og fra beiteområder, ifølge han.

– SMA Nordland AS har rett til å klage på vedtaket etter forvaltningsloven, og det er ikke unormalt at noen som har fått avslag på en søknad velger å klage.