Lover samiske skilt på flyplasser: – Jeg føler meg verdsatt

– Jeg blir veldig glad og føler meg verdsatt når jeg ser samiske skilt, sier Mariell Haugli (21) fra Lakselv, som bor og studerer i Bodø.

Snart vil flyplassene i både Bodø og Lakselv bli skiltet på samisk. En strekning Haugli ofte reiser.

Det gleder henne svært mye.

– Det får meg til å føle en tilhørighet til stedene. Det er et stort skritt i riktig retning for å ta vare på kulturen og språket til samer.

Mariell Haugli (21) reiser stadig mellom Bodø og Lakselv med fly. Her på Lakselv flyplass. Foto: Privat

Men Bodø og Lakselv er ikke de eneste flyplassene som får sine navn på samisk.

– Vi har blitt gjort oppmerksom på at vi har seks lufthavner som bør skiltes på samisk. Nå er vi i ferd med å bestille skiltene, sier sjefen for kommunikasjon i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Må skilte

NRK har det siste året avdekket at myndighetene bryter loven ved å ikke bruke samiske stedsnavn på for eksempel skilt.

Både Vegvesenet og jernbaneforetaket Bane Nor innrømmet lovbrudd, og lovet å få på plass samiske skilt.

Nå velger det statlige flyplassforetaket Avinor å følge etter.

Avinors jurister konkluderte nemlig med at også de er pliktige til å skilte stedsnavn på samisk ved seks lufthavner, forklarer Gurli Høeg Ulverud til NRK.

– Vi håper å få gjort det i løpet av sommeren.

Lenger ned i denne saken kan du lese hvilke flyplasser som får samiske skilt.

Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud. Foto: Avinor

Ikke bare på papiret

Det er stedsnavnsloven som er grunnen til at Avinor nå må sette opp samiske skilt.

Den sier at samiske og kvenske stedsnavn som brukes av folk som bor fast på stedet, eller har næringsmessig tilknytning, skal til vanlig brukes av det offentlige på for eksempel kart, skilt og i register sammen med det norske navnet.

Målet med loven er blant annet å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminner, og bidra til at navnene blir brukt.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier at denne saken viser at det er et gap mellom samers rettigheter på papiret og i virkeligheten.

– Denne saken forteller meg at tilsyn og oppfølging av språkrettighetene er en utfordring også i denne sektoren som i andre sektorer, sier Aili Keskitalo.

Hun legger merke til at det er tre statlige selskap som ikke har fulgt loven: Vegvesenet, Bane Nor og Avinor.

– Alle er statlige etater. Det er et tankekors, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Sametinget / Arkiv

De seks flyplassene som får samiske stedsnavnsskilt er:

Alta (Áltá – nordsamisk)

Bodø (Bådåddjo – lulesamisk)

Harstad/Narvik (Hárstták/Áhkánjárga – nordsamisk)

Lakselv (Leavdnja – nordsamisk)

Sørkjosen lufthavn (Reaššegeaži girdihámman – nordsamisk)

Vadsø (Čáhcesuolu – nordsamisk)

Også andre flyplasser kan få samiske skilt i fremtiden.

Seks steder har nemlig fått foreslått samiske navn på stedet, men navnet er enda ikke godkjent:

Berlevåg (Bearalváhki – nordsamisk)

Kirkenes (Girkonjárga – nordsamisk)

Mo i Rana (Måahvie – sørsamisk)

Mosjøen (Mussere – sørsamisk)

Stokmarknes (Njárga – nordsamisk)

Tromsø (Romsa – nordsamisk)

