Ávžžuha eará artisttaid searvat

Ailu Valle lei áidna suomabeal sámi artista gii lei mielde Our Songs prošeavttas go dat čađahuvvui vuohččan. Foto: Roger Manndal, NRK

Leat vássan muhtun jagit dan rájes go NRK Sápmi ovttas eará eamiálbmot tv-buvttadeddjiiguin čađahii musihkkalonohallanprošeavtta Our Songs. Dalle ráhkadii NRK Sápmi njeallje video, ja nu leat Elin Kåven, Inga Máret Gaup-Juuso, Áilu Valle ja Marja Helena Fjellheim Mortensson oidnon ja gullon miehtá máilmmi.

Dieđit iežat Our Songs-prošektii!

Dál de NRK Sápmi viimmat fas bovdeme sámi artisttaid searvat dán prošektii, ja prošeaktajođiheaddji Wenche Marie Hætta dat ávžžuha artisttaid dieđihit iežaset dása.

Dát lea govvejuvvon dalle go Wenche Marie Hætta ja Ole Rune Hætta leigga mielde válljeme artisttaid 2013 giđđadálvvi. Foto: Juliane Kravik / NRK

– Livččii hui somá jus oažžut sisa ollu lávlagiid ja luđiid, ja ahte searvvaše dakkár artisttat mat ovdal eai leat lávlon dahje juoigan almmolaččat, dadjá Hætta. Áidna gáibádus dán háve lea ahte artisttat eai sáhte vaikko makkár gillii lávlut. Mannan háve ledje moattes geat lávlo eŋgelasgillii, muhto dán háve eai beasa dan dahkat.

– Ulbmil dáinna prošeavttain han lea čalmmustahttit máilmmi eamiálbmotgielaid, ja de ii leat vuogas ahte seaguhit dohko eará gielaid. Dat mearkkaša ahte buot sámi gielat dohkkehuvvojit, muhto ii omd. dáro- dahje ruoŧagiella, čilge Hætta.

Dieđihanáigemearri lea dán háve geassemánu 9. beaivi 2017.

– Sáddestehket munnje maila, jus leat gažaldagat dán birra, dadja Hætta. Čujuhus lea: wenche.marie.hatta@nrk.no

Šuokŋaborgan

Prográmmaráidu Šuokŋaborgan dat čájehii NRK gehččiide makkár eamiálbmotmusihkka lea. Láidesteaddjin dalle lei Ole Máhtte Gaup, ja sus ledje musihkkačeahpit studios geat humadedje artisttaid birra. Juoigi Ánde Somby, DJ Katri Somby, heavylávlu Kai Somby ja musihkkaberošteaddji Ánne Márjá G. Graven dat besse sihke árvvoštallat ja válljet jiellatlávlagiid dán prográmmas.

Šuokŋaborgan báddemat NRK Sámi studios. Foto: NRK

Dien muitá Elin Kåven hui gelddolažžan, ahte beasai gullat maid dát njealjis oaivvildedje musihkaid birra, ja maiddái su lávlaga "Váimmu čuovga". Gula maid Elin Kåven muitalii Buorre Iđit, Sápmi sáddagis 19/4-2017:

Finadeigga Ásias

Marja Helena Fjellheim Mortensson lei dušše 18 jahkásaš go searvvai Our Songs-prošektii. Dá lea son govvejuvvon videobáddemiid oktavuođas. Foto: NRK

Marja Helena Fjellheim Mortensson ja Inga Máret Gaup-Juuso finadeigga goabbat riikkas Ásias seamma jagi go searvvaiga Our Songs-prošektii. Marja Helena finadii Taiwanas go Riddu Riđđu bovdii su searvat Migration Music Festivalii.

Inga Máret go juoiggastii aino-álbmoga festiválas Tokyos go lei doppe Beaivváš-neavttárin. Foto: NRK

Inga Máret Gaup-Juuso ges finai Jápanas, teáhterneavttárin. Doppe son rohttehii seamma luođi man juoiggai Our Songs-prošeavttas, ja geahččit ledje ainu-álbmoga festiválaguossit.