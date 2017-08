Åtte fortsatt savnet etter oversvømmelse i russisk diamantgruve

De fleste av gruvearbeiderne er reddet ut av gruva Mir øst i Sibir, opplyser det statseide diamantselskapet Alrosa.

Selskapet sier ifølge BBC at meldinger om at de savnede hadde blitt lokalisert, ikke stemmer og at letingen fortsetter. Dykkere skal ha ankommet stedet.

Fredag ble det meldt at ni personer var savnet. En mann ble reddet lørdag morgen. Han får behandling på sykehus for lungeskader, men tilstanden hans er ikke livstruende.

Alrosa opplyser at 142 personer er reddet opp så langt.

Gruveområdet Mir har en av Alrosas største diamantforekomster. Selskapet har verdens største reserver av diamanter.

Lokale medier meldte i forrige uke at arbeidere hadde registrert farlig høyt vannivå, men at selskapet hadde satt inn ekstra pumper.