Aspaker luohpá

NRK dieđuid mielde de luohpá Eurohpá-ministtar Elisabeth Vik Aspaker stáhtaráđđin odne. Ii leat vel čielggas ahte virgádit go ođđa ministara dahje ásahit go ođđa stáhtaráđi virggi. Ođđa ráđđehusčoahkkádus, gos lea vurdon ahte Per Willy Amundsen šaddá ođđa justiisaministtar, presenterejuvvo odne diibmu 4is maŋŋelgaskabeaivvi.