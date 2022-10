– Jeg misliker å tenke at 3,5 måneder ble kastet bort. For meg kan det bety å leve eller ikke å leve, sier Aslak Mathis Turi (42).

Etter at Turi hadde slitt med dobbeltsyn i en lengre periode, bestemte legene i Alta å skanne hodet hans i begynnelsen av mai.

Bildene ble sendt til sykehuset i Hammerfest.

Resultatet var brutalt. Turi hadde en ondartet svulst i hodet som ikke kunne behandles. Han får beskjed om at han ikke hadde lenge igjen å leve:

Pasienten har i dag blitt informert om funn, alvorlighetsgrad av funn og forventning. Pasienten har tatt nyheten med fatning, men er selvfølgelig sjokkert og trist. Han og hans samboer har nylig (4,5 måneder) fått en sønn, og oppfølgning av dem blir svært viktig. Pasientrapport/Hammerfest sykehus

Fagfolk svarte ikke telefonen

Turi reiste hjem til familien i Kautokeino med sørgelige nyheter.

Med seg hadde han fått et telefonnummer fra sykehuset, som pårørende kunne ringe for å snakke med fagfolk.

– Vi ringte nummeret i en uke. Beskjeden fra de som svarte var at dette nummeret kunne ikke viderekobles eller at dette ikke var riktig nummer for formålet.

Det var svært belastende for familien, noe sykehuset gir uttrykk for at de tar på alvor.

GJENNOMGÅR RUTINER: Klinikkleder ved Hammerfest sykehus, Jørgen Nilsen, vil gjennomgå rutiner ved sykehuset for å unngå slike hendelser som Turi og familien ble utsatt for. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi beklager det inntrufne og ubehaget dette har medført for pasienten og pårørende, sier klinikkleder ved sykehuset, Jørgen Nilsen.

– Vi gjennomgår våre rutiner for å unngå at slike hendelser skjer. Saken tas opp i kvalitetsutvalget i sykehuset.

Universitetssykehuset ville ikke behandle

Senere i mai reiste Turi til Universitetssykehuset i Tromsø. Der ble det håpet han hadde om å bli frisk, knust.

– Da jeg reiste hjem fra Tromsø 31. mai, så var det med en følelse at nå var det over. Jeg ble sendt hjem for å vente på døden, forteller Turi.

En overlege ved nevrokirurgisk avdeling mente at det var en for stor risiko å behandle Turi.

Sykehuset avsluttet saken fra sin side:

«Videre oppfølging ved kreftsykepleier lokalt. Psykolog/sosionom oppfølging lokalt ved behov. Kontakt ved høve, ellers ingen videre oppfølging her. » Overlege ved UNN / Pasientrapport/Universitetssykehuset Tromsø

Åpenhet om sykdommen ble avgjørende

For Aslak Mathis Turi var det tøft å fortelle om dette til familien og sine nærmeste. I tillegg til sønnen på 9 måneder, har Turi to sønner på 8 og 11 år.

– Å fortelle til barna om prognosen var fryktelig, jeg kan ikke forklare det med ord, sier Turi med tårer i øynene.

Aslak Mathis Turi med sin yngste sønn, Hans Mathias. Foto: Ronald Pulk / NRK

Turi bestemte seg for at dette var ikke noe familien skulle skjule. Han fortalte åpent om sykdommen til kjente og venner.

Og gjennom sin åpenhet skulle han få et tips som ble helt avgjørende.

– En bekjent av meg som er lege, fortalte at jeg hadde krav på fornyet vurdering – «second opinion». Dette visste jeg ingenting om.

Turi kontaktet fastlegen og fikk skannet hodet på nytt. Bildene ble sendt til Universitetssykehuset i Oslo, radiumhospitalet.

Kravet på fornyet vurdering mener han at alle burde bli opplyst om.

– Alle mennesker som har sykdom bør vite dette med fornyet vurdering – second opinion. Hvis en lege har gitt deg opp, krev at en annen fagperson undersøker deg. Det kan være livreddende, oppfordrer Turi.

Radiumhospitalet anbefalte behandling

Tidlig i september giftet Aslak Mathis seg med sin kjære.

Bare tre dager etter bryllupsdagen fikk Turi en hyggelig telefon fra Oslo. Radiumhospitalet mente det var mulig å behandle svulsten.

– Det var en fantastisk samtale å få, jeg ble så glad. Ikke bare var jeg nygift, men nå fikk jeg nytt håp igjen.

Turi fikk innkallelse fra Universitetssykehuset i Tromsø. Innkallelsen vekket ikke begeistring hos han.

– Det var de samme som ikke ville behandle meg 3 måneder tidligere. Jeg ville helst til Oslo.

MYE REISING: Det siste halvåret har Aslak Mathis reist mye mellom sykehusene i Nord-Norge. Foto: Ronald Pulk / NRK

Turi reiste omsider til Tromsø 9. september, denne gangen til kreftavdelingen. Her fikk han vite noe som sjokkerte ham.

Det viste seg at kreftavdelingen ved sykehuset i Tromsø visste ingenting om Turi før radiumhospitalet kontaktet dem for å spørre mer om ham.

– Jeg blir fortalt at det er en lege fra nevrokirurgisk avdeling som alene har bestemt å avslutte saken min i mai måned.

NRK var med Turi til Tromsø denne dagen, og han var meget opprørt etter legetimen.

– De kunne ha spart meg for alle de triste stundene hvis de ikke hadde gitt opp i mai. At en person alene skulle gjøre en så viktig avgjørelse er meget rart syns jeg.

Sykehuset legger seg flat og beklager

– Vanligvis er det en team som sammen gjør slike vurderinger og avgjørelser, her ble det ikke gjort, og det er feil.

Det sier medisinsk fagsjef ved UNN, Haakon Lindekleiv.

ØNSKER MØTE: Universitetssykehuset i Tromsø ønsker å møte Aslak Mathis Turi for å gi han en beklagelse, sier medisinsk fagsjef, Haakon Lindekleiv. Foto: UNN

– Hvorfor ble ikke Turi informert om fornyet vurdering – second opinion i mai?

– Mest sannsynligvis har legen vår glemt å informere om dette, svarer Lindekleiv.

Universitetssykehuset i Tromsø har meldt inn saken internt som en uønsket pasienthendelse.

De ønsker også å invitere Aslak Mathis Turi til et møte hvor de sammen skal gjennomgå saken. Sykehuset ønsker å gi en beklagelse.

Snart ferdig med behandlingen

Mandag 19. september startet Aslak Mathis Turi på cellegift og strålebehandling ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Da NRK møtte ham i Tromsø, hadde han to uker igjen med behandling. Turi er veldig fornøyd med behandlingen og sykehuset.

POSITIV: Aslak Mathis Turi er positiv av natur. Han ser lyst på fremtiden og vil følge Hans Mathias til hans første skoledag om seks år. Foto: Ronald Pulk / NRK

– Behandlingen har gått bra og det er flinke folk som tar vare på meg.

– Hva med prognosen din videre?

– Jeg vet ikke enda hva behandlingen har gjort med svulsten, jeg har fortsatt dobbeltsyn. De kan ikke skanne hodet mitt de første seks måneder etter avsluttet strålebehandling.

Det å vente i seks måneder før en ny skanning, gleder Turi.

– Det må jo bety at jeg er fortsatt i live om seks måneder, sier han smilende.

