Biret Mailen Buljo fra Kautokeino er med i partiet Høyre i Ávjovárri valgkrets.

Hjertesaker

Hun har vokst opp i en familie hvor reindrift, duodji og språk står sentralt og det er naturligvis de sakene som hun omtaler som sine hjertesakene. Hun syns at det er viktig å bevare språket slik at man også i fremtiden har de ord og uttrykk man bruker som for eksempel brukes i reindriften og i duodji.

Mediesamarbeid

NRK Sápmi og Ávvir har inngått et redaksjonelt samarbeid hvor blant annet unge journalister intervjuer unge politikerkandidater.

Vi har snakket med kandidater som fra høsten av kan være med på å påvirke samepolitikken.