Arnulf styrer takten i skitoget på 17. mai

– Du må ikke smøre deg vekk i hvertfall. Bakglatte ski og spilling samtidig må jo være det verste som er. Så vi får prøve å smøre med rødt, hvitt og blått, forklarer trommeslager Arnulf Thomassen med glimt i øyet.

Det er han som med sin tromme gjør det mulig for hele korpset og resten av 17. mai toget å følge takten.

– Dette er veldig artig. Spesielt for barna, fastslår han.

TROMMEMANNEN: Arnulf Thomassen har etterhvert fått dreisen på skigåingen og spillingen. Hans ferdigheter står til 20 i stil. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Feirer snøen og vinteren

I 2014 var det et stort nasjonalt 200-årsjubileum for Norges nasjonaldag.

Da fant Fred Persen i Igeldas ut at hans hjemplass også burde være med i den store feiringen.

17. mai tog hadde det nemlig til da ikke vært i den lille bygda på 60 år.

– Det var fortsatt mye snø på marka. Derfor fant vi ut at vi like godt kunne arrangere et 17. mai tog i skisporet. Jeg tror vi kan beskrive arrangementet som en kjempesuksess, sier Persen.

17. MAI-GENERALEN: Fred Persen hører ikke til dem som går rundt og ergrer seg over at det fortsatt er mye snø i skog og mark i Norges nordligste fylke. – Jeg vil heller se mulighetene dette gir oss, sier han. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I år er det enda mer snø. Derfor vil de prøve å gjenskape suksessen og denne gang med NRK tilstede.

– Jeg vil ikke irriterere meg over at vi har mye snø til langt ut i mai. Jeg vil heller se mulighetene dette gir oss. Derfor feirer vi vinteren i stedet for å gå rundt og klage, forklarer Persen.

I Igeldas er det ikke sekkeløp eller potetbæring med skje på 17. mai som gjelder. Her står ungene på snowboard, renner på rattkjelker, aker i akebakkene, kaster lasso og deltar i tandem-skirenn.

Arnulf Thomassen innrømmer at det i år har blitt lite øving utendørs på korpset.

– Vi har ikke øvd mye. Vanligvis bruker vi å starte øvingene når sneen er gått, men den er jo ennå ikke gått. Så, det får bli som det blir. Vi får gjøre vårt beste, sier han.

Vises på NRK1

Nasjonaldagen feires over hele landet med barnetog, is og korpsmusikk. På slottsbalkongen i hovedstaden står kongefamilien

Rundt i hele Norge og på utvalgte steder i utlandet er NRK-reportere klare til å la alle få oppleve feiringen.

Igeldas er med på sendingen på NRK1, som viser feiring av dagen fra klokken 07.50 til 14.00.

NRK2 starter sendingen klokken 10.00 og på NRK P1 klokken 06.00.

Arrangementet i Igeldas vil bli vist direkte på NRK1 to ganger. Først fra skitoget klokken 11 og deretter fra lekene for barn, ungdom og voksne klokken 12.26.

FOR DET NORSKE FOLK: Programledere på NRK under årets 17. mai-feiring er (f.v.): Pål Plassen, Birte Njøsen Horne, Karen Marie Berg, Nadia Hasnaoui og Thomas Alkärr. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

I Oslo er Nadia Hasnaoui programleder fra NRKs scene på Slottsplassen. På Karl Johan går reporter Thomas Alkärr rundt blant glade barn og formidler stemningen i og rundt barnetoget. Pål Plassen kommenterer barnetoget i Oslo i sin helhet.

Radioen har sin sending med Nitimen, der Karen Marie Berg og Birte Njøsen Horne er programledere.