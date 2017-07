Arnaud reiste 4000 kilometer for støttekonsert

– Grunnen til at jeg har kommet hit er for at jeg vil vise min solidaritet til protestgruppen. I vår region i Frankrike har vi samme tilstander som her, jeg kjenner meg veldig godt igjen når dere sier at dere ikke blir hørt.

Le Roux Duau, som sier han tilhører en minoritetsgruppe i Frankrike, har kjørt mange hundre timer for å komme til støttekonserten. Dette for å både få oppleve Sápmi, men også for å bli bedre kjent med den samiske musikken og kulturen.

– Det er noe veldig spesielt med den samiske musikken. Jeg kan ikke akkurat sette ord på det, men det er noe helt særegent, sier Le Roux Duau.

BRETAGNE: Regionen ligger nord-vest i Frankrike.

Imponert

Støttekonserten blir arrangert av protestgruppen Ellos Deatnu som siden sankthansaften har krevd et moratorium på øyen Čearretsuolu.

Til konserten har flere titalls kjente musikere meldt seg. Artisten Paleface er blant de mest kjente artistene som viser sin solidaritet til protestgruppen. Rundt 300 stykker var samlet nedenfor Samelandsbrua på finsk side, og det synes Le Roux Duau er spesielt.

– Det er en veldig fin konsert siden det er så mange folk. Sápmi har lyktes med å bringe folket sammen. Erfaringene kommer jeg til å ta med meg tilbake til Bretagne.

KONSERTEN: Slik så det ut fra luften mens konsertene foregikk nedenfor Samelandsbrua i Utsjok. Foto: Risto Jaara / Alma Arktika

Le Roux Duau ville også prøve å komme i kontakt med flere samiske artister for å vite mere om deres musikk. Arrangøren stilte med en hjelpende hånd og lovet kun det beste for franskmannen.

– Du kommer til å møte de aller beste samiske artistene, det lover jeg deg, sier Anna Ahlakorpi.

Mange oppmøtte

En av mange frivillige under arrangementet er Tuija Guttorm. Hun er ansatt i kommunen Utsjok og de støtter denne konserten. De sa seg også fornøyd med dagens publikum.

ARRANGØR: Tuija Guttorm var en av mange frivillige under arrangementet. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Jeg er veldig fornøyd. Vi forventet at det skulle kommer rundt 250 stykker og det har vi allerede klart og venter at enda flere skal komme.

– Mange har brydd seg om konserten og vil støtte protestgruppen Ellos Deatnu. Personlig er det viktig siden jeg er vokst opp i Tanadalen, og det er viktig for meg å støtte saken, sier Guttorm.

Se Arnaud spille på harpen sin i videoen under: