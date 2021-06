Arnar (25) vant million-rettssak mot kommunen

– Min klient er fornøyd med dommen. Han er glad for at tingretten så hvordan han hadde det på skolen. Vi håper at dommen blir stående. Vi håper at kommunen ikke vil utsette min klient og sine ansatte for ytterligere belastninger, sier advokat Arvid Kjærvik.

I dommen heter det at «saksøker har vunnet saken fullt ut». Innen to uker etter dommens forkynnelse skal Karasjok kommune betale 1.013.510 kroner i erstatning for mén og inntektstap til Arnar Vuolab Jørgensen.

Fra 2007 til 2010 var Arnar Vuolab Jørgensen elev ved Karasjok grunnskole.

Hans vonde opplevelser på skolen stod sentralt i rettssaken i Indre Finnmark tingrett. Han mener skolen ikke gjorde nok for å hindre mobbing.

KOMMUNENS ADVOKAT: Agnetha Johansen Åsheim. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Jørgensen bor nå i Arendal. Han krevde 1 million kroner i erstatning fra Karasjok kommune.

Kommunen avviste kravet. De erkjenner likevel at Arnar har blitt mobbet på skolen.

– Vi er uenig i resultatet. Vi registrerer at retten har vært i tvil. Vi skal bruke tiden fremover for å vurdere grundig om vi skal anke dommen. Det sier kommunens advokat, Agnetha Johansen Åsheim, til NRK.

Ingen venner

Som 13-åring fortalte Jørgensen om mobbingen i Brennpunkt-dokumentaren «Arnar og Mia». Deler av dokumentaren ble også brukt som bevis under rettssaken.

– Fire stykker kom inn i klasserommet og låste døra. De sparket meg på føttene og nedentil. Jeg prøvde å komme meg ut. Jeg gikk ikke på skolen dagen etter. Jeg hadde ikke lyst når de hadde gjort det.

Slik forklarer Jørgensen en mobbeopplevelse i Brennpunkt-dokumentaren. I dokumentaren deltar også flere av dem som mobbet Arnar på grunnskolen i Karasjok.

ALENE: På skolen i Karasjok var Arnar Vuolab Jørgensen ofte alene. Mobbingen var dog det verste. Foto: NRK Brennpunkt

I retten fortalte 25-åringen at situasjonen var så skremmende at han skulle hoppe ut av vinduet fra andre etasje.

I siste liten var det en annen elev som dro ham tilbake i klasserommet igjen.

Kritikk Fylkesmannen og Barneombudet

I retten tilbakeviste Karasjok kommune påstanden om at de har opptrådt uaktsomt og ikke stanset mobbing av den tidligere eleven.

– Kommunen mener at man har forsøkt å sette inn de tiltak som man mente var riktig. Man har prøvd så godt man kunne å hjelpe Arnar, sier advokat Agnetha Johansen Åsheim til NRK.

Under rettssaken har det også kommet frem at Jørgensen har blitt mobbet på sin tidligere skole i Kåfjord i Troms.

Det mener Karasjok kommune kan ha påvirket 25-åringen, og at all skyld ikke ligger på dem.

JØRGENSENS ADVOKAT: Arvid Kjærvik. Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Kommunen mener at det er mange andre forhold i Arnar sitt liv som har spilt inn, sier Åsheim.

Advokat Kjærvik trakk frem at kommunen har fått kritikk både fra Fylkesmannen og Barneombudet for å ikke ta mobbing på alvor.

Han viste til at tilsyn i 2009 konkluderte med at skolen i Karasjok ikke hadde gjort nok for å få bukt med problemet.