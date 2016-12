Árktisa mearrajiekŋa suddá

Árktisa áhttán suddá eanet ahte eanet. Skábmamánus mihtideamit čájehit ahte áhttán lei 9,1 miljovnna kvadráhttakilomehtera, juoga mii lea dat unnimus dan rájes go álge satelihttamihtidemiin 1979. Dan čájehit amerihkálaš National Snow and Ice Data Center logut. Árktisis lea leamašan nu bivval ahte lei ođđa olahus, ja skábmamánnu lea čihččet mánnu 2016 rájes go leat mihtidan áhttána ná unnin.