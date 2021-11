Arktis varmes opp raskest i verden

Oppvarming Verden + 1°C CO₂ i atmosfæren Verden + 0,4 % Les mer om klima

Under årets klimatoppmøte, COP26, er det tropisk skog som har vært i fokus, forklarer Støre.

– En veldig viktig oppgave for denne konferansen er å få initiativ på skog, fordi skog er så viktig for å kunne nå klimamål, sier han.

Men, forskning viser at temperaturen i Arktis stiger tre ganger så mye som i resten av verden.

– Vi vil selvfølgelig ikke skremme folk, men det er snakk om en oppvarming i min livstid, sier leder for for Arktis- og miljøenheten i Samerådet, Gunn-Britt Retter.

BEKYMRET: Gunn-Britt Retter fra Samerådet. Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Somrene har blitt flere uker lengre, det er mildt mye lengre og vintrene har blitt mildere og våtere, sier Retter.

Urfolk kjenner endringene tett på, og Retter forklarer at de prøver å delta i prosessene, men at det er vanskelig.

– Det er en utfordring at våre næringer blir påvirket av endringene, og vi prøver å delta i prosessene, men det er lite støtte i form av penger til å kunne være med på å påvirke i prosessene og fremme våre saker, og lite støtte til å møte utfordringene.

Dette er klimatoppmøtet i Glasgow: Ekspandér faktaboks Klimaforhandlingsmøtet i Glasgow holdes fra 31. oktober til 12. november. Storbritannia og Italia er vertskap.



Skulle egentlig blitt holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien.



Over hundre stats- og regjeringssjefer ventes å være til stede 1. og 2. november.



Nesten alle verdens land deltar i forhandlingene. I tillegg er organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede.



Det samlede antallet delegater vil trolig ligge rundt 25.000.



Glasgow-møtet er formelt sett det 26. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon.



Omtales som COP26. Forkortelsen står for Conference of the Parties. Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995.



I forkant av toppmøtet har et stort antall land oppdatert og innskjerpet sine frivillige klimamål i tråd med Parisavtalen. (Kilder: COP26, BBC, The Guardian, NTB)

– Arktis prioriteres ikke

Norge er en stor bidragsyter til klimafinansiering globalt, allikevel kommer veldig lite av det Arktisk til gode, forklarer fagleder for internasjonale spørsmål i Sametinget, Jon Petter Gintal:

– De prioriterer utviklingsland og land som har regnskog.

URFOLK: Jon Petter Gintal mener at det bør legges til rette for at man får en god nok klimafinansiering for samiske forhold. Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Gintal er blant en av flere urfolksrepresentanter som har reist til Glasgow for å delta på klimatoppmøtet.

Oppvarmingen i verden skal nå begrenses til 1,5 grad. Det ble lederne for verdens 20 største økonomier enig om på toppmøtet i Roma i forrige uke.

– Det er 4-5 grader for oss som bor i Arktis, så det er veldig dramatisk, sier Jon Petter Gintal.

– Arktis har ikke vært et tema

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre om klimatoppmøtet i Glasgow.

Målet har vært å hindre at skog blir hugget og sørge for at skog blir forvaltet bærekraftig. Da er det urfolkenes rettigheter i disse områdene som har vært et tema i Glasgow, forklarer han.

– Der er det veldig klare urfolkformuleringer, også på finansieringer, så det har ikke vært direkte tiltak rettet mot Arktisk i den sammenhengen, sier statsministeren.

ARKTIS SMELTER: Selv om klimaendringene skjer raskere her enn noe annet sted på kloden, er det ikke her hovedfokuset ligger. Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Vil belyse behovet for klimastøtte

Det er veldig bra at det blir tatt hensyn til urfolk i land med regnskog, mener Gintal.

Selv om det ikke kommer noe finansiering ut av dette klimamøtet, håper han å kunne belyse forholdene og behovene til urfolkene også i Arktis.

– Vi kan sette søkelys på det. At statene ser at her må vi faktisk ha egne midler som går til våre urfolk, sånn at de kan gjøre en fornuftig jobb i forhold til de utfordringene de står ovenfor i det daglige livet, sier Gintal.

– Oppvarmingen av jorda har jo allerede skjedd

OVERLEVELSE: Finsk Sametingspresident Tuomas Aslak Juuso deltar på COP26 for å fremme urfolkssaker. Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Det sier sametingspresidenten i Finland Tuomas Aslak Juuso, og mener hovedspørsmålet er hvordan vi tilpasser oss i forhold til det.

– Statene har ikke tatt det ansvaret de har for å hjelpe oss med å sikre våre ressurser, sier han, og mener det er opp til statene hvordan vi kan holde oss innenfor oppvarmingens grenser.

– Slik at vi har muligheten til å overleve, og for å sikre våre ressurser i fremtiden.