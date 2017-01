Arktis i fokus i verdens største filmfestival

Berlin internasjonale filmfestival holdes i år for 67. gang og arrangeres i perioden 9. til 19. februar.

«NATIVe – A Journey into Indigenous Cinema» vil i 2017 sette fokus på urfolksfilm fra Arktis.

Filmprogrammet for denne spesielle serien består av ni kortfilmer og ti langfilmer, vil også bli supplert med en rekke arrangementer blant annet diskusjonsforumer.

Om sin egen bestemor

Åpningsfilmen i Native 2017 er en samisk film laget i 2016. «Kuun metsän Kaisa» (Kaisa er Enchanted Forest) er laget av den østsamiske regissøre Katja Gauriloff.

«Kuun metsän Kaisa» forteller historien om Gauriloffs karismatiske oldemor Kaisa. Dette er en personlig og poetisk dokumentarfilm, som uanstrengt vever originale film og lydopptak fra 1930-tallet til 1970-tallet sammen med animerte sekvenser og folkeeventyr på østsamisk.

Katja Gauriloff er en av flere unge samiske regissører, som gjør seg bemerket i utlandet. Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi

Det står som et testament til den begivenhetsrike historien om østsamene og deres kamp for å bevare sin unike kultur i kjølvannet av tvangsflytting forårsaket av skiftende grenser i løpet av det 20. århundre.

Katja Gauriloff (født i 1972 i Inari) har studert filmregi ved Tampere University of Applied Sciences, School of Art and Media i årene 2000-2004. Hun har vært involvert i filmproduksjon siden 1998. I dag er hun en filmregissør og deleier av produksjonsselskapet October.

Samiske filmer

Den andre samiske langfilmen på programmet:

Sameblod (Sami Blood)

Av Amanda Kernell, Sverige 2016

Samiske kortfilmer:

Bihttoš (Rebel)

Av Elle-Máijá Tailfeathers, Canada/Norge 2014

Sámi Boddu (Sámi Moment)

Av Ken Are Bongo, Norge 2011