Árjjas ođđa vuosttaš evttohas

Árjja nominašuvdnačoahkkimis sotnabeaivvi válljejuvvui ođđa vuosttas evttohas, namalassii Per Erik Mudenia. Mannan válggain lei Hartvik Hansen vuosttas evttohas, ja dalle maid lei su ja Mudenia gaskka gilvu. Muhto maŋŋá go Hansen vuoittáhalai dán vuoru de son guđii čoahkkima, ja lea danin dušše sadjásaš dáidda válggaide. Mudenia dadjá ahte nominašuvdnalávdegoddi ii orron duostamin bidjat Hansena listui. Hartvik Hansen ii bivdán kommenteret ášši, earret go dadjat ahte son dieđusge dohkkeha dan maid bellodat miellahtut jienastedje.