Árja er valgets store taper – hun er eneste som kommer inn

– Vi er svært skuffet over resultatet på Árja sin vegne, sier Árjas leder Trond Einar Karlsen.

På landsbasis får Árja 7,3 prosent av stemmene. Det er en kraftig nedgang på hele 4,1 prosentpoeng fra valget i 2013.

SKUFFET LEDER: Árjas leder, Trond-Einar Karlsen er førstekandidat i Nordre valgkrets. (Bildet er fra en tidligere anledning.) Foto: Privat

Den gang fikk partiet 11,4 prosent av stemmene. Dermed mister de 3 av sine representanter på Sametinget.

– Vi hadde jo håpet at vi skulle klare å få et tilsvarende valgresultat som vi hadde ved forrige valg, sier Árja-lederen.

Árjas presidentkandidat, Inger Eline Eriksen Fjellgren, var forhindret fra å møte i NRK Sápmi sin valgsending valgkvelden. I dag har presidentkandidaten ikke svart på henvendelser fra NRK.

Tror på velgerflukt til Senterpartiet

Karlsen tror hovedgrunnen til tilbakegangen er Senterpartiets store fremgang på landsbasis.

– Det har nok smittet over i sametingsvalget. Ved de to forrige valgene var det vi som tok mest fra Senterpartiet. Det er nok hovedgrunnen. Samtidig så synes nok ikke velgerne våre at vi har kommet godt nok frem med vår politikk.

En annen del av forklaringen er at det er for mange smålister i de sju valgkretsene til Sametinget.

– Det er mange nye lister, og de minste partiene har nullet hverandre ut, og dermed favorisert de største, sier Karlsen.

– Ødelegger for hverandre

– Er det en ulempe med så mange smålister? Ødelegger man for hverandre da?

– Det er åpenbart at man ødelegger for hverandre. Når man ser på stemmetallene er det mange stemmer som når nesten opp, og de stemmene blir egentlig nullet ut.

Han tror også splittelsen i Arbeiderpartiet i kjølvannet av maktovertakelsen har spilt inn. Árja gikk sammen med Ap og Høyre inn i sametingsrådet med et nytt flertall i desember.