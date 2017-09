– Dette markerer tilknytningen mellom Norge og Russland, opplyser Statens vegvesen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og transportminister Maksim Sokolov foretar den offisielle åpningen av Europavei 105 fra klokken 10.30 fredag. Det skjer på den nye brua over Bøkfjorden i Sør-Varanger.

– Jeg er veldig glad for at begge lands ministre prioriterer å komme til Kirkenes. Dette betyr at de betrakter nordområdene og samarbeidet mellom våre to land som viktig, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

For første gang i Norge

Veiprosjektet til 831 millioner kroner består av 9,5 kilometer vei mellom Hesseng og Storskog, 690 meter tunnel og en bru på 284 meter.

Åpningsseremonien inneholder også noe som aldri har vært gjort i Norge tidligere.

– Jeg kjenner ikke til at det har vært utført velsignelser i forbindelse med åpning av veier her i landet, sier regionvegsjefen.

I Russland er dette derimot vanlig, og derfor kommer metropolitt Simon til Bøkfjorden for å velsigne veien og de veifarende. Han er biskop i den russisk-ortodokse kirken i Murmansk. Velsignelsen skal foretas sammen med biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland.

– Ettersom dette er en felles norsk-russisk markering synes vi dette er en fin tradisjon å ta med, sier Torbjørn Naimak.

«Blålysveg»

Arkitektonisk lyssetting av Bøkfjordbrua, Trifontunnellen og andre veielementer skal gi ekstra opplevelser langs den nye E105.

– Punktopplevelsene langs veien har blått lys som det bærende element. Mørketiden er i seg selv kjent for et blått lys, og det blå lys passer godt til det kjølige vinterlandskapet, forteller Erik Axel Haagensen som er landskapsarkitekt i Statens vegvesen.

Bøkfjordbrua er laget i Tyskland og ble fraktet med båt til Sør-Varanger.