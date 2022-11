– Reineierne krever selv at de 150 vindturbinene på Fosen må rives. Dette kravet støtter vi.

Det sier nyvalgt leder i Arbeiderpartiets samepolitiske råd, Fransisca Kappfjell Herbst (30), til NRK.

Fransisca Kappfjell Herbst mener at regjeringen bør få fart i oppfølgingen av Fosen-dommen. Foto: Are Bjørgen / Privat

Høyesteretts storkammer slo 11. oktober 2021 fast at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Roan og Storheia vindkraftverk er ugyldige.

Dette utgjør et brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

– Nå må staten følge opp sine nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor samefolket. Høyesterett har talt. Nå må staten handle og på samefolkets premisser, sier Kappfjell Herbst.

Les også: Sissel vil ha 150 vindturbiner fjernet

– Fortsatt vindkraft på Fosen

I forbindelse med ettårsmarkeringen av Fosen-dommen svarte statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap), dette:

– Det er klart at fra regjeringshold har vi et mål om at vi fortsatt skal ha vindkraft på Fosen, sier Sæther til NRK.

Statssekretær Elisabeth Sæther sier at regjeringen arbeider med en løsning, som innebærer at vindturbinene på Fosen blir værende. Foto: Ođđasat / NRK

I høyesterettsdommen kommer det frem at reindriftsnæringen er bærebjelken for sørsamisk kultur og språk.

Høyesterett påpeker at vindkraftutbyggingen i Fosen vil ha en vesentlig negativ effekt på sørsamenes mulighet til å dyrke sin kultur.

Aps samepolitiske konferanse mener at partiet ikke kan være bekjent med pågående menneskerettighetsbrudd på deres vakt.

– Høyesterett har ikke sagt at vindkraftverkene i dag begrenser reindriftsutøvernes kulturutøvelse i strid med folkeretten. Høyesterett har lagt til grunn at vindkraftverkene på sikt vil få denne konsekvensen, uttaler Sæther til NRK i dag.

Høyesterett slår fast at vindturbinene på Fosen hindrer sørsamene i deres kulturutøvelse. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Departementet vil i denne forbindelse holde konsultasjoner med berørte parter.

Sør-gruppa ble konsultert 9. november og Nord-gruppa blir konsultert senere i november.

– Den videre oppfølgingen må vurderes etter at konsultasjonene er gjennomført, opplyser Sæther.

– Pågående krenkelse

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) understreker at «Statens myndigheter har plikt til å sørge for at norsk lovgivning og praksis er i overensstemmelse med menneskerettighetene.»

Denne krenkelsen er pågående så lenge retten til kulturutøvelse ikke kan oppfylles, påpeker NIM.

Tirsdag 11.10.2022 var sørsamiske reindriftsutøvere og deres støttespillere samlet utenfor Stortinget for å markere at det er ett år siden Høyesterett avsa dom i Fosen-saken. Foto: Mette Ballovara / NRK

I Aps partiprogram 2021–2025 fastslås det at «Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter».

– Dette oppfylles ikke hvis dommen fra Høyesterett ikke følges opp skikkelig, mener Kappfjell Herbst.

– OEDs mål er å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas. Det er ikke grunnlag for umiddelbar stans av anleggene, mener Sæther.

Les også: Reindriftsnæringa føler seg ignorert

Parlamentarisk leder for Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, tok opp Fosen-saken med olje- og energiministeren. – Jeg vil ikke fortelle hva som kom frem i dette møtet, da det er snakk om et internt partimøte, sier Wilhelmsen. Foto: Mona Solbakk / NRK

18. januar i år skrev Aps sametingsgruppe et brev til regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre om oppfølging av Fosen-dommen.

De ba om et møte med partiledelsen. Brevet førte til et møte med daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Les også: Fersk statsråd får en brennhet samesak i fanget

Statens menneskerettslige forpliktelser

Sannhets- og forsoningskommisjonen ber i et brev Olje- og energidepartementet (OED) om svar på hvordan både statens eierinteresser og statens menneskerettslige forpliktelser i Fosen-saken vil kunne ivaretas.

– Vi er bekymret for presset reindriften utsettes for og konsekvensene det har, sier kommisjonsleder Dagfinn Høybråten til Adresseavisen.

Leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen, Dagfinn Høybråten (KrF) ber OED redegjøre for hvordan de vil ivareta statens menneskerettslige forpliktelser i Fosen-saken. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Kommisjonen vil også vite hvordan departementet generelt vil gripe an framtidige arealkonflikter ved industriutbygging i reinbeitedistrikt.

Av hensyn til kommisjonens arbeid og fremdrift er svarfristen satt til 30. november.

1. juni 2023 legger kommisjonen fram granskingsrapporten om fornorskingspolitikken og uretten begått overfor samer, kvener og norskfinner.