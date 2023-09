Men like etter at valgresultatet i Tana var klart sent mandag kveld, svarte hun slik da NRK spurte hva som gikk galt:

– Jeg tror vi skal sove litt på det før vi har krystallklare svar, men det er jo nærliggende å tenke at dette er prisen for Melkøya. Og så må vi jo selv tenke igjennom om vi har vært flinke nok til å få fram at dette her er et lokalvalg.

«Prisen for Melkøya» er vedtaket i regjeringen som statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte rett før valgkampen startet: Elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

Mister ordførerjobben

Nå står den tidligere nestlederen i Ap i fare for å miste ordførerjobben i hjemkommunen som hun forhandlet seg til for fire år siden.

– Vi hadde jo et sterkt ønske om å gå frem, og da er det skuffende at vi istedenfor går tilbake, sier Pedersen.

Hun har imidlertid ikke gitt opp helt, og håper fortsatt på et positivt forhandlingsresultat i dagene og ukene som kommer.

Men veien kan bli svært utfordrende for Pedersen. På den felles valgvaken til Høyre, Senterpartiet, Venstre og Frp var ingen i tvil.

– Helga Pedersen er ikke Tana-ordfører de neste fire årene, sa både Sps ordførerkandidat Jon Erland Balto og Høyres kandidat Anna Olivia Taksgård i natt til NRK.

JUBEL: Jon Erland Balto fra Sp og Anna Olivia Taksgård fra Høyre er klar til å samarbeide i Tana. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Endelig, etter 32 år med Ap-styre. er det vi som skal styre Tana, sa Ellen Kristina Saba (H) med rennende gledestårer.

Ap har seks mandater, mens opposisjonspartiene som nå ser ut til å danne et flertall, har 13 mandater til sammen.

Helga Pedersen ønsker ikke å kommentere noe om hva som må skje med toppledelsen i Arbeiderpartiet eller med partileder Jonas Gahr Støre.

Tidligere i år trakk Pedersen seg som kandidat til jobben som partisekretær i Ap etter en telefonsamtale med Gahr Støre.

Flyttet hjem for å bli Ap-ordfører

En annen Ap-politiker med regjeringserfaring må også bruke forhandlingstaktikk for å bli ordfører.

Tirsdag formiddag innrømmer Johan Vasara i Kautokeino at regjeringens Melkøya-vedtak kan ha kostet to mandater.

– Jeg er redd for at Støre, og særlig Terje Aasland, bidro til at vi mistet et femte og et sjette mandat. Vi kunne fått over 30 prosent av stemmene uten regjeringens Melkøya-rot, sier han til NRK.

Vasara var statssekretær i Samferdselsdepartementet inn til januar i år, men gikk av for å bli ordfører i Kautokeino.

Som et av få kommuneparti, gikk Kautokeino Ap fram og økte mandatene fra to til fire.

MÅ HA STØTTE: Johan Vasara mener Ap-ledelsens Melkøya vedtak kan ha kostet Kautokeino Ap to mandater. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Men forhandlinger må til for at Vasara kan bli ordfører. Han hadde jobben fra 2015 til 2019.

Flyttsamelista vant valget i Kautokeino, og ordførerkandidat Anders Buljo er klar:

– Velgerne har gitt beskjed. De ønsker meg som ordfører, og jeg har stor tro på at jeg skal samle et flertall som støtter meg som ordfører, sier han til NRK.

Kan miste ordførere

Også i to andre «Ap-land», Karasjok og Nesseby, kan partiet miste ordføreren.

I Nesseby må Ap ha hjelp fra SV for at Knut Store kan fortsette som ordfører. Det har han vært siden 2011.

Ordfører i Karasjok, Svein Atle Somby (Ap) forteller at han hadde regnet med at valget i år blir dårlig for hans del.

På formiddagen tirsdag tenkte han mer på toppledelsen i partiet.

Foto: Tor Egil Rasmussen / NRK

– Jeg mener vi er i utakt med folket. Vi sliter med ledelsen i partiet, og de kommer med saker som er vanskelig å forsvare. Det gjør at vi ikke når fram med våre lokale saker, sier Somby.

– Jeg er ikke helt fornøyd. Men det jeg er fornøyd med, er at vi har klart å beholde såpass mange stemmer, mer enn tretti prosent.

Arbeiderpartiet har styrt Karasjok kommune med unntak av én periode de siste tretti årene. Nå ser det ut til at Ap må gi fra seg makta i den samiske kommunen.

– Vi har hatt store utfordringer. Først Fosen-saken, og så kommer Melkøya oppå der igjen. Men i og med at vi fortsatt har såpass mange stemmer, viser det at folk forstår at vi i hvert fall har god politikk på kommunenivå.

– Tror du regjeringa med Jonas Gahr Støre i spissen har ført til at dere gjør et dårlig valg?

– Ja, det er helt klart. Både Fosen- og Melkøyasaken har påvirket vår valgkamp i negativ retning.

– Mener du Jonas bør gå?

– Det vet jeg ikke, men noe må gjøres blant partitoppene, sier Somby.