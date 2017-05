Anbefaler andre ordførere å lære seg samisk

Skånland-ordføreren har gått på nybegynnerkurs for å lære seg samisk og hun ønsker å fortsette på samiskkurs til høsten.

Hun anbefaler andre ordfører-kollegaer, kommuneansatte og andre å ta samisk kurs.

Helene Berg Nilsen sier at hun tar samiskkurs også for vise å respekt for den samiske befolkningen.

Helene Berg Nilsen, ordfører i Skånland i Troms. Foto: Mathis Eira / NRK

– Når man har såpass stor befolkning av samisk opprinnelse i kommunen, så syns jeg at man bør kunne litt samisk, sier Nilsen.

Samiskkurs i Vesterålen

Várdobáiki samisk senter skal starte opp samiskkurs i Vesterålen i Nordland til høsten. Lærer Klemet Isaksen Hætta forteller at det er mange som har etterlyst samiskkurs i Vesterålen.

Ordfører i Øksnes i Vesterålen, Karianne B. Bråthen er positiv til Skånland-ordførerens anbefaling.

– Jeg tror vi som er ordførere i Nord Norge og har samisk befolkning kunne hatt nytte av å kunne samisk, sier Bråthen.

Lokalhistoriker Johan Borgos har i over 25 år vært interessert i Vesterålens historie. I følge hans slektsforskning, er det mellom 6-8000 personer med samisk bakgrunn i regionen. Hvert femte i Vesterålen har samisk bakgrunn.

Karianne B. Bråthen, ordfører i Øksnes i Nordland Foto: Mathis Eira / NRK

Travel ordfører

Øksnes-ordføreren er en travel småbarnsmor, og derfor kan hun ikke melde seg på samiskkurs til høsten. Hun har barn fra 3-16 år samtidig som hun er ordfører.

– Da er det en kabal å få hverdagen til å gå opp, sier Bråthen.

– Jeg kunne tenke meg å lære samisk, men akkurat nå har jeg ikke kapasitet, avslutter Bråthen.