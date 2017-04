Anbefaler andre artister å delta i Our Songs

Elin Kåven var en av fire artister som ble valgt ut til å delta i Our Songs. Dette er et musikkutvekslingsprosjekt som ble startet opp i 2013 av urfolkskringkasternettverket WITBN. Resultatet ble til sammen 40 musikkvideoer, som ble delt mellom kringkasterne i ni land.

Šuokŋaborgan

NRK Sápmi valgte å lage en programserie der store deler av de ferdige musikkvideoene ble presentert. I tillegg til programleder Ole Máhtte Gaup satt det fire artister/musikkelskere i et fagpanel, og de vurderte da videoene som ble vist.

Denne blide gjengen var på tv våren 2014 i serien Šuokŋaborgan, da NRK viste frem urfolksmusikk fra hele verden. Foto: NRK

Elin Kåven minnes at hun syntes nettopp dette var spennende, å få høre hva som ble sagt om de forskjellige låtene.

– Jeg er veldig glad i å høre på utfolksmusikk, og derfor valgte jeg å sende inn en av mine sanger, sier Elin. Hun anbefaler andre samiske artister til å sende inn låter til NRK Sápmi. Hennes drøm var å bli sett og hørt av flest mulig mennesker. - Det er nøyaktig det jeg vil, sa Elin Kåven i 2013

Må være på samisk

Da Our Songs ble startet opp i 2013, var det en del av artistene som fremførte sine bidrag på engelsk. Dette tillates ikke denne gang.

– Det er et krav i år at alle artistene bruker sitt urfolksspråk, sier NRK Sápmis prosjektleder Wenche Marie Hætta.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Prosjektlederen sier at det er veldig flott hvis folk kontakter henne hvis de har spørsmål til hvordan de skal kunne delta.

Frist for innsending av låter er satt til 9. juni 2017.

– Send meg mail! Det er lettest, sier Hætta, som håper på at samiske artister fra både Norge, Sverige, Finland og Russland sender inn låter til Our Songs. Og her er adressen hennes, for dem som ønsker å vite mer om prosjektet: wenche.marie.hatta@nrk.no

Fra Our Songs til Asia

Marja Helena Fjellheim Mortensson laget sin musikkvideo i Kautokeino, høsten 2013. Foto: NRK

En av de fire samiske artistene i forrige runde av Our Songs var sørsamiske Marja Helena Fjellheim Mortensson. Hun var bare 18 år gammel da hun fremførte sin egenkomponerte sang Onne Lim. Samme året inviterte urfolksfestivalen Riddu Riđđu henne med til Taiwan .

Joiker Inga Maret Gaup Juuso var med i teaterstykket Ridnoaivi ja nieguid oaidni, og hun fikk bli med da Beaivváš dro til Japan . Der joiket hun like godt samme joik som i Our Songs til det fremmøte publikumet.

Inga Máret Gaup Juuso joiker i Tokyo på Ainu-festival. Foto: NRK

Kjenner du noen flinke samiske artister som du mener bør sitte på den grønne Our Songs krakken? Be dem kontakte NRK Sápmi!