Alkoholen dreper barnas juleglede

Før julen svirrer det mange tanker rundt i hodet til et barn og de går inn i julen med skrekkblandet fryd. De gruer seg i lang tid på forhånd og planlegger hvordan deres jul skal bli fredeligst mulig.

– På forhånd tenker de hvordan de skal rømme, bli usynlig, eller om de klarer å få fred denne julen, sier Norvang som er familieterapeut ved Indre Finnmark Familievernkontor.

Fra ansvarsløs til ansvarlig

Mange forbinder denne høytiden med jul og glede, men for barnene som opplever at foreldrene konsumerer store mengder alkohol, ødelegges gleden.

Råd til voksne om barn og alkohol: Ekspandér faktaboks Tenk deg om før du er i situasjonen. Bruk alkovett. Bestem deg på forhånd om, eller hvor mye du skal drikke.

Sørg for å ha flest anledninger sammen med barn og ungdom uten alkohol.

Finn praktiske løsninger som tar hensyn til barna, de trives best med edru voksne.

Vil du drikke når du er sammen med barn, drikk mindre enn du pleier.

Husk at barn merker endringen i voksnes oppførsel når voksne drikker - og de merker det raskere enn det voksne tror. Den såkalte «lykkepromillen» ser ganske annerledes ut for de som er små. (Kilde: Av og til uten alkohol)

– Barnet prøver å skape fred i sitt eget hjem slik at foreldrene ikke begynner å krangle og drikke så mye. Måten de gjør dette på er gjennom å endre oppførselen sin slik at foreldrene ikke skal drikke og bråke, sier Norvang.

Når bråket i hjemmet har begynt er barnene på tå og hev. Noen barn har også måtte gå drastisk til verks for å slippe bråket som oppstår i hjemmet.

– Jeg vet om et tilfelle der et barn hadde lagt klærne sine ved sengekanten klart for å ha muligheten til å komme seg fort ut når bråket begynner.

– Deretter hoppet barnet på skuteren for å unnslippe familiebråket og kjørte hele natten, barnet var på denne tiden bare ti år gammel. Det var barnets jul, sier Norvang.

Lukten av alkohol vekker vonde minner

Barn blir mer påvirket av alkoholen enn hva vi tror og legger fort merke til dersom foreldrene åpner flasken.

– Barn observerer, legger merke til og trenger ikke å gjøre mer enn å gå forbi og lukte, så merker de den kjente lukten, og det er lukten av redsel, sier Norvang.

Hva burde familier med alkoholproblemer gjøre?

– Vi anbefaler folk flest til å minske alkoholbruken i julen. Samtidig må vi huske at alkohol er allment akseptert, men så fort det går utover barnet i familien så er det ikke akseptabelt, sier Norvang.