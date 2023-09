Mandag 11. september satte Mihkkal Hætta opp en lavvo utenfor Stortinget.

Det gjorde han i protest mot at det hadde gått 700 dager siden Høyesterett fastslo at vindturbinene på Fosen er ulovlig oppsatt.

Lavvoen fikk derimot ikke stå i fred lenge.

Natt til onsdag publiserte artistgruppa Roc Boyz en video på Snapchat av at de trekker ut flere av pluggene til lavvoen, og deretter løp vekk fra lavvoen.

Se videoen her:

Roc Boyz tuller med lavvo Du trenger javascript for å se video.

Inne lå Mihkkal Hætta og Ida Helene Benonisen, som beskriver situasjonen som skremmende.

– Vi driver jo med en fredelig demonstrasjon, og prøver å holde ting så fredelig som mulig, så det er jo skremmende når slike ting skjer, sier Benonisen.

Les Roc Boyz svar lengre ned i saken.

Hadde lagt seg

Benonisen forteller at hun først merket nappingen av pluggene, før hun så hørte mye roping utenfor.

– Det skjedde ganske seint på natta, så vi hadde lagt oss. Mihkkal hadde endelig sovnet, og jeg lå våken for å følge med, og da blir man jo skremt når man hører ting utenfor og kjenner at det begynner å nappe i duken.

Like etter skal guttene ha prøvd å ta seg inn i lavvoen.

– Da kastet jeg meg rundt og rullet ned på gulvet og sa «vær så snill, ikke åpne lavvoen vår», så da tror jeg at de ble skremt og løp videre, sier Benonisen.

AKSJONIST: Ida Helene Benonisen er et kjent ansikt fra Fosen-aksjonene. Foto: Jannicke Totland / Natur og Ungdom

Benonisen sier det er rart at folk kan være så respektløse og se så lite alvorlig på det at slike videoer kan postes på sosiale medier.

– Dette er jo livene våre, ikke sant? Det er jo ingen som har lyst til å være her. Mihkkal har jo ikke kommet fra Kautokeino til Oslo for å bo i lavvoen her fordi det er gøy, det er jo for å belyse en viktig sak.

Mihkkal Hætta syns og hendelsen var ubehagelig.

– Det er selvfølgelig litt forstyrrende når de kommer midt på natta og legger ut på story at de pranker oss.

Refs fra artistkollega

Fosen-aksjonistene forteller at de til enhver tid har HMS-ansvarlig og politikontakt som skal ivareta Hættas sikkerhet. Artist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen er også en del av sikkerhetsteamet.

Hun forteller at hun i dag våknet til meldinger om at det har skjedd noe ubehagelig med lavvoen.

STØTTESPILLER: Ella Marie Hætta Isaksen er en del av sikkerhetsteamet til Mihkkal. Foto: NRK

– Da så jeg jo selv at det var mine artistkollegaer Roc Boyz og det må jeg si at jeg synes er ganske dårlig oppførsel fra dem. De spilte jo blant annet rett etter meg på Rakettnatt i år så det var veldig spesielt å se at de plutselig dukket opp her.

Benonisen forteller at de ikke har hørt noe fra Roc Boyz om en beklagelse.

– Det synes vi også er litt rart når man gjør noe sånt, avslutter Benonisen.

Deilige damer i teltet

Via sin manager Dennis Kiil svarer Roc Boyz dette om hendelsen:

«Trodde det var noen deilige damer i teltet som vi kunne invitere på nach.

Vi bestilte samisk flagg på internett nå og skal flagge 6. februar»

KJENT: Disse guttene har gjort det godt med musikken sin. Foto: Pressebilde

Roc Boyz er blitt presentert med påstandene fra Benoisen og Hætta Isaksen men vil ikke kommentere ytterligere.