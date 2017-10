– Dat leat nu ahte eamiálbmot kultuvrrat eai berre adnot kostyman, dadjá Sámediggepresideantta Aili Keskitalo.

Mannan bearjadaga almmuhii Norgga finánsaministtar gova go lei gárvodan indiána biktasiiguin ja gearggus finánsafestii vuolgit mas lei fáddán "Ville Vest".

– Ehpet ábut leahkit nu hearkkit

Finánsaministtar Siv Jensen ii kommentere ášši, muhto departemeantta stáhtačálli, Petter Kvinge Tvedt (Frp), sávvá ahte olbmot eai válddášii dán nu duođas.

– Mun sávan olbmot eai leat nu hearkkit ja baicca girdet eanet, dadjá son.

Leatgo sápmelaččat beare hearkkit?

– Muhtumat orrot oaivvildeamen dan, ja dat sáhttá fal leahkit nu. Jus nu lea, de mun jáhkán dat boahtá das go mii boahtit vealahuvvon kultuvrras, juste nugo eamiálbmot Amerihkás. Mii leat vásihan vealaheami ja bilkideami historjalaččat, nu ahte go muhtumat atnet min symbolaid ja biktasiid suohtastallama dihte, de mii dieđusge álo jurddašit ahte sii leat geahččaleamen bilkidit min. Mun goit in livčče nie geavahan nuppi eamiálbmoga gárvvuid nie, vástida Sámediggepresideanta.