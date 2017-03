«Veiviseren» en av Norges ti beste filmer

Gjennom TV 2 sitt nye program «Norges beste» får publikum stemme frem blant annet sine favorittfilmer gjennom tidene. Det er på denne listen filmen fra 1987 nå har havnet, med over 1800 andre norskproduserte filmer.

Mikkel Gaup, som hadde hovedrollen som «Áigin» i filmen, har troen på å dra seieren i land.

– Troen er alltid der, det er den. Det blir veldig spennende å se hvordan det går. Det er ti gode filmer som er nominert, og det er også mange gode filmer som ikke har blitt nominert, sier Mikkel Gaup.

Seier å være blant de nominerte

Selv om det er tre tiår siden filmen ble vist for første gang så er Gaup fortsatt stolt over at filmen er på favorittlisten hos folk. Han vet fortsatt ikke om han går helt til topps, men bare det å være på nominasjonslisten er stort.

– Jeg synes det er en seier å være blant de ti nominerte av over 1800 norske filmer, sier Gaup.

Nå skal han altså få sitte i sofaen i beste sendetid og fortelle om filmen som var med på å sette han på filmkartet. Selv om han har mange timer foran kamera så har han enda sommerfugler i magen når det røde innspillingslyset kommer på.

– Det blir spennende å dra dit, det å være i studio er alltid litt nervepirrende.

– Filmen ble min veiviser

«Veiviseren», eller «Ofelaš» som originaltittelen er, var med på å få ballen til å rulle for Gaup.

Etter at den Oscar-nominerte filmen rullet på kinoer over hele landet satte skuespillerkarrieren fart.

Hvor ville du vært i dag dersom du ikke ville vært med i filmen?

– Hvem vet vell det? Det har jeg ikke tenkt på. Jeg vet ikke helt. Men det som er sikkert er at filmen har startet min karriere og vist hvilken vei jeg skal gå, det var min veiviser.

Hele saken kan du høre i morgen (31.03.2017) på Buorre Iđit Sápmi.