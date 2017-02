«Vannbeskytterne» er i ferd med å forurense elva de kjemper for å beskytte

Det hele er som en skjebnens ironi.

Aktivistene, som kaller seg selv «Water Protectors» (vannbeskyttere), har i månedsvis protestert mot byggingen av Dakota Access Pipeline (DAPL) nær Sioux-stammens land fordi de mener at utbyggingen er miljøtrussel.

Nå er de nemlig selvi ferd med å forårsake en mulig miljøkrise, opplyser den amerikanske nyhetsnettsiden lifezette.com.

Opplysningene bekreftes av kfytv.com og fox21online.com.

Støttes av norske banker

NRK Sápmi har laget en rekke saker om Dakota Access Pipeline og fortalt om store norske eierinteresser i den kontroversielle oljerørledningen.

Blant annet har DNB gitt lån på 4,7 milliarder norske kroner til Energi Transfer Partners, som er hovedselskapet som står bak utbyggingen. NRK har også kartlagt Oljefondets investeringer, som er på 10,32 milliarder kroner i fem selskaper som står bak byggingen.

Dakota Access Pipeline (DAPL) er kontroversielt fordi det frakter skiferolje i rørledning gjennom urfolksområder, olje som vil forårsake enorme klimagassutslipp når det forbrennes.

Det har til tider gått hardt for seg i Standing Rock. Politiet har vært hardhende og brukt både vannkanoner, tåregass og gummikuler mot demonstrantene. Foto: APTN

Onsdag signerte Nord-Dakotas guvernør Doug Burgum en nødevakuering for at Oceti Sakowin protestleiren, nær Standing Rock Lakota reservatet.

Til Fox21 Online sier guvernøren at søppel, menneskelig avføring og annet skrot nå truer med å forurense Missouri River. Omtrent hver vår legger vårflommen dette området under vann.

– Det begynner å haste

Nylig underskrev guvernøren et krav om nødevakuering av de gjenværende aktivistene i protestleiren.

Nå uttaler han til media at de første vårtegnene allerede har kommet og at det begynner å haste med å få ryddet unna søppelet.

På det meste har flere tusen mennesker bodd over lengre tid i Oceti Sakowin leiren. Foto: TERRAY SYLVESTER / Reuters

– Varme temperaturer har gjort at snøsmeltingen i området i Oceti Sakowin protestleiren har akselerert, advarer guvernør Doug Burgum.

På grunn av disse forholdene, har guvernøren erklært krise for sikkerheten og bekymring for at menneskeliv kan komme til skade eller gå tapt.