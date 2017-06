«Værgudene» lover knallvær til BeskánLuossaRock

– For oss er værmeldingen en stor lykke. Vi har hatt med oss «værgudene» i tidligere år også. Kanskje de liker det vi holder på med? Det er jeg veldig glad for, sier festivalsjef Stig Arne Somby.

Værmeldingen på yr.no er lovende for Bieskkenjárga.

Til laksefiskekonkurransen på formiddagen meldes det om en temperatur på 21 grader Celcius. Det blir overskyet, lett bris 5 m/s fra sør og ingen nedbør.

MYGGFARM: Også i år tar Ánde Somby Sandvik publikum med på en tur for å se på mygg. – Jeg understreker at det ikke er snakk om safari. Til en safari fraktes folk med store biler og det har ikke vi. Derfor har vi valgt å kalle det for en myggfarm, understreker han. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Til konsertene om kvelden meldes det om en temperatur på 20 grader Celcius, overskyet, lett bris 4 m/s fra sør og ingen nedbør.

– Været har mye å si for folk. Mange bestemmer seg først siste dag om de skal på festival, i hvertfall de som bor i bygda. Hvis det er fint vær så er det større sjans for at folk får lyst til å nyte musikk og konserter, sier Somby.

Slik så værmeldingen for Bieskkenjárga 01.07.2017 ut på morgenen i dag. Foto: Skjermdump / yr.no

Laksefiske og samisk musikk

BeskánLuossaRock er en særegen festival og arrangeres for fjerde gang. Navnet er på nordsamisk og betyr Bieskkenjárga lakserock.

Festivalen består av laksefiskekonkurranse på formiddagen og musikkfestival på kvelden.

I laksefiskekonkurransen får den som tar den største laksen en premie på 1000 kroner per kilo for laksen. Andre premie er 500 kroner per kilo og tredje premie 250 kroner per kilo.

STILLER SOM STORFAVORITT: Karasjokingen Arve Vanvik «tjuvtrener» til morgendagens konkurranse. I dag fikk han en laks på 4,55 kg rett før NRK Sápmis reporter kom til stedet. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er årets første laks for meg og det føles godt å komme i gang. Håper det blir flere, sier storfiskeren Arve Vanvik til NRK. Han har nettopp rukket å veie laksen og skal til å sløye den da NRKs reporter møter ham.

Du skal jo være med i laksekonkurransen i morgen. Hadde det ikke vært bedre å vente til da med å få laks?

– Nei. Jeg håper jo å ta laks i morgen også, svarer Vanvik.

Festivalsjefen håper det blir en fin konkurranse på lørdag.

– Jeg håper og «frykter» at jeg må skrive ut flere fete sjekker i morgen. Det kan være at flere får storlaks, sier Stig Arne Somby.

Nytt av året er at alle deltagerne er med på trekningen av en premie på 5000 kroner.

Jon Henrik Fjällgren fra Sverige er hovedtrekkplasteret i årets BeskánLuossaRock. Foto: Liv Inger Somby / NRK

Kveldens artister er Jon Henrik Fjällgren, Intrigue, Ravggon, Arvvas, John Máhtte Utsi og John André Eira.

– Jeg håper og tror at disse artistene trekker til seg mange mennesker. Jeg selv synes at årets program er veldig bra, mener Stig Arne Somby.