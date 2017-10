Čuohcá boazodollui

NBR jođiheaddji Ellinor Marita Jåma mielas lea šallošahtti go stáhtat eai váldde ovddasvástádusa go ná guhká leat vuorddihan oažžut áigái oktasaš boazoguohttunsoahpamuša. Loahpa loahpas čuohcá dát garrasit boazodollui go ii gávdno šiehtadus mii lea fámus.