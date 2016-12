FORSLAGSSTILLER: – Vi foreslår at det skal nedsettes en granskingskommisjon for å gjennomgå de historiske hendelser, urett og overgrep som det samiske folk er blitt utsatt for, har finnmarksrepresentant på Stortinget, Kirsti Bergstø (SV) nylig uttalt.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix