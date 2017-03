Čoahkkinortnet lei rihkkojuvvon

Norgga Sámiid Riikasearvi NSR čujuhii otná dievasčoahkkimis ahte Sámedikki čoahkkinortnet lei rihkkojuvvon go ođđa sámediggeráđđeláhtu ii lean válljejuvvon maŋŋá go Ronny Wilhelmsen čievččastuvvui ráđis. NSRa parlamentáralaš jođiheaddji Aili Keskitalo bivddii dievasčoahkkima mearridit ahte sámediggepresideanta Vibeke Larsen ferte válljet ođđa ráđđeláhtu ovdal go eará áššit meannuduvvojit. Dievasčoahkkin jienastii NSRa evttohusa vuostá ja dievasčoahkkin jotkii.