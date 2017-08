ZOOM INN I KARTET: Her er forslagene fra to underskriftsaksjoner. Rød strek viser det ene forslaget der Hulløya, Lille-Hulløya og Grunnfjorden slås sammen med Narvik. Den andre underskriftsaksjonen (blå strek) foreslår at Hulløya, Lille-Hulløya, hele Grunnfjorden og halve Mannfjorden slås sammen med Hamarøy.