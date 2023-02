«Hvor mange samiske språk finnes det?»

Det finnes i dag ti samiske språk.

Dessverre er alle de samiske språkene definert som truede språk på Unescos liste over truede verdensspråk.

I Norge har vi tre offisielle samiske språk; nord-, sør- og lulesamisk.

Sør- og lulesamisk har noen hundre aktive brukere hvert. Nordsamisk er et større språk, med flere tusen aktive brukere i Norge.

Ter-, ume-, enare-, pite-, skolte-, akkala- og kildinsamisk er de andre samiske språkene.

Språk er en av de viktigste identitetsmarkørene til samene i dag.

Den samiske artisten Katarina Barruk er en av få mennesker i verden som snakker umesamisk. Foto: Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Noen av språkene, som umesamisk, har færre enn tjue aktive brukere i verden.

Og det finnes flere liknende eksempler.

Over hele Sápmi pågår det derfor et arbeid for å stable de samiske språkene på beina igjen.

Kofta

Mange lurer på forskjellige ting om kofta.

På mange måter kan man sammenlikne den samiske kofta med bunaden. På andre måter er de forskjellige. Her er hovedtrekkene:

Kofta viser hvor du er fra. Noen steder er kofta forskjellig fra tettsted til tettsted, andre steder er det en felles kofteform for et større område som fylker. Kofta kan vise om du er gift eller ikke. De fleste kofter skal bæres med et belte. De fleste koftebelter har knapper laget av horn eller sølv. Om knappene er runde, viser det at man er ugift. Om de er firkantige, er man gift. Men disse «reglene» er som sagt forskjellige fra sted til sted. Selv om det finnes et strengt sett med «kofteregler», er det blitt vanligere å kunne eksperimentere med forskjellige stoff og farger. Her har Ane Margrethe på seg en herrekofte. Ikke alle synes de strenge kjønnsnormene til kofta er greie.

«Hvorfor heter det nasjonaldag?»

Språk har makt. Så også enkle ord.

For eksempel ordet «nasjonaldag». Hver 6. februar må bruken av ordet nasjonaldag forklares.

Samene har ikke en egen stat. En vanlig misforståelse er at «nasjon» betyr «stat» eller «land».

Ifølge Store norske leksikon (SNL) er nasjon en betegnelse med flere betydninger: en gruppe mennesker med felles sosial og kulturell identitet; en statsdannelse eller en stat som omfatter en gruppe med felles identitet.

Samene er en folkegruppe med felles sosial og kulturell identitet, og det er grunnen til at dagen kalles nasjonaldag.

Ifølge Språkrådet finnes både «samenes nasjonaldag» og «samefolkets dag» i lovverk og det offentlige.

NRK bruker ordet nasjonaldag fremfor samefolkets dag etter anbefaling fra Sametinget. Det gjør også mange andre medier, organer, aktører og arrangører.

«Hvorfor er ikke samenes nasjonaldag en fridag?»

Veldig mange lurer på hvorfor ikke nasjonaldagen er en fridag i Norge.

Det korte svaret er at politikerne ikke har bestemt at det skal være en fridag.

Flere foreslår også å «bytte» fridager. For eksempel å bytte Kristi himmelfartsdag med samenes nasjonaldag.

