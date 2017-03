«Fant» 3 millioner kroner - vil bygge flyplass

– Kautokeino er den kommunen i landet der befolkningen har lengst avstand til nærmeste sykehus. Derfor vil jeg foreslå for kommunestyret at vi bruker pengene som egenkapital til å ruste opp den gamle flystripa rett utenfor bygda til en ambulanseflyplass, sier Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) til NRK.

Ordføreren visste ikke om disse midlene før noen i administrasjonen nylig fant en ringperm, der det kom frem at det står tre millioner kroner på en konto som forsvarsdepartementet har gitt kommunen for mange år siden.

Disse midlene øremerket til nettopp flyplass. Det er lokalradioen i Kautokeino, Guovdageainnu Lagasradio (GLR), som først fortalte om dette.

1200 meter lang rullebane

Kautokeino hadde i flere år en militær flyplass like utenfor sentrum av bygda. Rullebanen er 1200 meter lang og 25 meter bred.

Etter at flyplassen ble lagt ned bevilget forsvarsdepartementet 3 millioner kroner til kommunen. Midlene var øremerket flyplassen, og skulle enten brukes til å reparere eller sanere flystripen.

Slik ser flystripa ut fra luften. Ordføreren mener at det vil være fornuftig å ruste den opp til bruk for ambulansefly. Foto: Johan Vasara / Kautokeino kommune

Rådmannen i Kautokeino, Kent Valio, opplyser til NRK at rundt 500.000 kroner av midlene allerede er brukt, men at 2,5 millioner kroner fortsatt står bokført i et kommunalt fond.

– Jeg har tatt kontakt med Finnmark fylkeskommune for å få dem med på et spleiselag. Hvis de bevilger penger til dette og vi i kommunen gjør det samme, så vil vi ha midler til å starte opprustingen av flystripa til bruk for ambulansefly, forklarer ordfører Johan Vasara.

Kommunestyret i Kautokeino har allerede før de nye millionene dukket opp bevilget 200.000 kroner for å utrede muligheten til å etablere en ambulanseflyplass i kommunen.