– Denne mannen skiter fullstendig i minoritetsgrupper, skriver Elisabeth Andreassen i et Facebook-innlegg.

Skytset er rettet USAs president Donald Trump, for at han nylig signerte en presidentordre som godkjenner byggingen av to omstridte oljerørledninger, hvorav det ene er prosjektet «Dakota Access Pipeline» (se faktaboks).

– Han sier han har solgt sine aksjer i dette. Ja, til sin svigersønn kanskje, eller en annen i familien, skriver «Bettan»:

Sint – men ikke overrasket

Elisabeth Andreassen skriver at Dakota Access Pipeline forårsaker «forurensing av livsviktig natur».

– Greit at Trump sier at dette skaper arbeidsplasser. Men – til hvilken pris? Det er jo snakk om mennesker som bor der, og som må leve med at vann og natur blir forgiftet, sier Andreassen til NRK.

– Du skriver at Trump skiter fullstendig i minoritetsgrupper. Det er harde ord. Hvorfor skriver du det?

– Det er det jeg mener. Jeg tror ikke jeg trenger å utdype det noe mer. Jeg tror alle skjønner det.

– Trump er jo fra før en kjent business-person. Er du overrasket over at Trump godkjenner oljerørutbyggingen?

– Nei, men jeg vet ikke hva jeg skal forvente av han, svarer Andreassen.

PROTESTAKSJONER: Helt siden april 2016 har demonstrasjonene pågått ved Standing Rock i Sør-Dakota, nær området der Cannonball-elven munner ut i Missouri-elven. Dette er fra august i fjor. Foto: James MacPherson / Ap

Sympati med joikelærer

I Facebook-innlegget sitt nevner Elisabeth Andreassen sin joikementor Sara Marielle Gaup Beaska.

Gaup Beaska og Andreassen opptrådte nylig sammen i NRKs fjernsynsprogramserie «Mutte mu – Husk meg», som utfordrer kjente norske artister til å lære seg å joike (se episoden lenger ned i artikkelen).

– Jeg er veldig lei meg for dette, Sara Marielle, skriver Andreassen.

SAMISK STØTTE: Artist og joiker Sara Marielle Gaup Beaska (ytterst til høyre) fra Kautokeino har ved to anledninger reist til USA for å støtte demonstrasjonene mot «Dakota Access Pipeline». Her sammen med Standing Rock Siouxs-stammens leder Dave Archambault II (t.v.), den svensk-samiske artisten Sofia Jannok og Gaup Beaskas søster Inger Biret Kvernmo Gaup. Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Grunnen til at Andreassen nevner Sara Marielle Gaup Beaska er fordi Gaup Beaska ved to anledninger har vært en del av samiske delegasjoner som har besøkt demonstrasjonsstedet, til støtte for amerikanske urfolksgrupper som demonstrerer.

– Derfor støtter jeg Sara Marielle Gaup Beaska og dem som protesterer. Gaup Beaska er et forbilde. Hun er et talerør for dem som rammes, sier Andreassen.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Gaup Beaska.

BLE JOIKEKOLLEGER: Elisabeth Andreassen valgte å lage en joik til sin ektemann Tor. Joiken skulle beskrive hvor takknemlig hun er for all den kjærlighet og støtte hun har fått fra ham i mer enn 20 år. Sammen med joikementor Sara Marielle Gaup Beaska tar hun fatt på oppgaven, som viser seg å være veldig vanskelig. (1:6). Du trenger javascript for å se video. BLE JOIKEKOLLEGER: Elisabeth Andreassen valgte å lage en joik til sin ektemann Tor. Joiken skulle beskrive hvor takknemlig hun er for all den kjærlighet og støtte hun har fått fra ham i mer enn 20 år. Sammen med joikementor Sara Marielle Gaup Beaska tar hun fatt på oppgaven, som viser seg å være veldig vanskelig. (1:6).

BESØKTE DEMONSTRANTENE: Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Sandra Márjá West fra Kåfjord, tilbrakte julen ved Standing Rock til støtte for demonstrantene. Foto: NSR

Gir ikke opp

Sametingsrepresentant Sandra Márjá West har jevnlig kontakt med demonstranter i USA.

– De er selvsagt skuffet, men de har varslet at protestene vil fortsette, sier West.

Sametingsrådsmedlem Inger Eline Eriksen fra partiet Árja, sier at Sametinget vil fortsette å støtte de amerikanske urfolksgruppene som protesterer mot «Dakota Access Pipeline».

– Sametinget forsøker kontinuerlig å påvirke investorer til å være oppmerksomme på at utbyggingen bryter urfolks- og menneskerettigheter. Det er viktig fordi investorer er opptatt av å ha godt omdømme, sier Eriksen.

Den amerikanske ambassaden ønsker ikke å kommentere denne saken overfor NRK, og viser kun til Det Hvite hus sine nettsider hvor oljerørutbyggingen godkjennes (ekstern lenke).

Hva er «Standing Rock»? Dette er logoen tilhørende Sioux-stammens Standing Rock-gren. Logoen brukes også av indianerreservatet med samme navn; «Standing Rock». Foto: Standing Rock Sioux Tribe Ekspandér faktaboks «Standing Rock»-begrepet brukes til tider noe ulikt, og kan referere til: En gren av den nordamerikanske urfolksstammen «Sioux». Grenens høvding er per oktober 2016 Dave Archambault II. Et geografisk avgrenset område på 9.251 kvadratkilometer, i form av et indianerreservat lokalisert i de nordamerikanske delstatene Nord- og Sør-Dakota. Indianerreservatets administrasjonssenter er byen Fort Yates i fylket Sioux County i Nord-Dakota. En protestbevegelse mot utbyggingen av en oljerørledning på rundt 1900 kilometer, som bygges fra Nord-Dakota til Illinois. Oljerørledningen skal etter byggeplanene legges under Missouri-elven nær grenseområdet mellom Nord- og Sør-Dakota, noe som utgjør en del av årsakene bak protestene. Byggeprosjektets navn er «Dakota Access Pipeline», og omtales ofte med forkortelsen «DaPL». Protestbevegelsen startet i april 2016 av noen medlemmer av Sioux-grenen Standing Rock, men over tid har flere sluttet seg til protestene selv om de ikke nødvendigvis tilhøre Sioux-stammen. Demonstrasjonene finner i hovedsak sted i området hvor Cannonball-elven munner ut i Missouri-elven, nær punktet hvor ledningen skal krysse Missouri-elven i jorden under elvebunnen. Kilder: Daplpipelinefacts / StandingRock.org / Native News Online / The Guardian