Čájehit dál sámi dáidagiid

Sámi dáiddár Odd Marakatt Sivertsen lea olu jagiid moaitán dán go Nordnorsk Kunstmuseum ii leat beroštan čájehit sámi dáiddáriid bargguid. Leatge dat ovddit direktevrrat dán museas geat eaba váldán sámi dáiddáriid bargguid čájáhusaide. Dál illuda Marakatt Sivertsen go go dálá direktevra áigu čájehišgoahtit buot Davvi Kálohta dáiddáriid dáidagiid, ja nu maid sámi dáidagiid.