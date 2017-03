Den langfilmdebuterende regissøren Amanda Kernell vil stille spørsmål rundt oppvekst og identitet, samt betydningen av blodsbånd, samtidig som hun viser Sveriges rasebiologiske og koloniale arv.

– Ute i verden er de sjokkerte over at dette har skjedd i Sverige. Vi ses jo som et foregangsland når det gjelder menneskerettigheter, sier regissøren.

«Sameblod» utspiller seg på 30-tallet og kretser rundt unge Elle-Marja (spilt av norske Lene Cecilia Sparrok), som går på en samisk nomadeskole. Kort tid etter å ha blitt utsatt for rasebiologiske undersøkelser, og blitt tvunget til nakenfotografering, gir hun opp sin samiske identitet. Filmen skifter mellom fortid og nåtid, da Elle-Marja nå er blitt en eldre kvinne som vender tilbake til hjemtraktene etter at søsteren hennes har gått bort.

Lene Cecilia Sparrok feirer med regissør Amanda Kernell etter prisen hun fikk for skuespillerinnsatsen i "Sameblod" under Tokyo International Film Festival. Foto: Shizuo Kambayashi / NTB Tema

Samiske røtter

Amanda Kernell har selv samiske røtter fra Västerbotten i Sverige og har intervjuet mange fra slekten sin for å få laget en så realistisk film som mulig.

– I starten da jeg intervjuet de eldre, ble jeg møtt med: "Dette er vel ikke noe å fortelle, det er over nå, vi trenger vel ikke snakke om dette, vi ser fremover, vi skal ikke klage, det er bedre nå".

Regissøren har vært interessert i hva som skjer dersom man bryter helt med bakgrunn, kultur og familie – og hvordan det var å vokse opp i en tid da vitenskapen hevdet at samer var underutviklede mennesker.

Ikke langt fra Tyskland

– Den handler også i stor grad om å føle motstand mot egen kropp. Det tror jeg alle som har vært unge jenter kan kjenne seg igjen i: Å ønske seg en annen kropp enn den man har. Det blir tydelig når Elle-Marja begynner å trene sammen med blonde, tynne jenter. Det er ikke så lenge siden vi leste boken "Svensk raskunskap" i folkeskolen, og gjorde synkrone bevegelser til en taktmåler – i uniformer. Vi var ikke så langt fra Tyskland.

Sameblod har fått positive reaksjoner, både fra samer og rundt om i verden. Mange har levd seg inn i opplevelsen av kolonial undertrykkelse og har relatert til det å bryte opp – og legge bakgrunnen sin bak seg.

– Jeg tenker at det er din oppgave som kunstner å kunne avdekke ting som har vært skjult, for at folk skal kunne føle seg mindre ensomme med sine tanker, avslutter Kernell.

