– Taper jeg så er jeg ferdig som reindriftsutøver

I mars 2014 vedtok Landbruks- og matdepartementet at Jovsset Ánte Sara må redusere reintallet sitt ned til 75 dyr. Han svarte med å saksøke staten og vant rettsaken i Sis-Finnmárku diggegoddi tidligere i år.

Staten anket dommen og nå skal saken opp i lagmannsretten.

Kan ikke leve med 75 dyr

Ifølge Sara er det ikke mulig å klare seg økonomisk med 75 dyr.

– Da kan jeg like greitt avvikle hele driften. Men samtidig synes jeg at det har vært viktig å ta opp kampen. Nå kan det hende at jeg sitter igjen med svær regning etter rettsaken men da har jeg i alle fall prøvd å kjempe mot staten, sier Jovsset Ánte.

– Men staten mener at du ikke følger reglene, du skal redusere flokken i likhet med andre reindriftssamer. Er det sant?

– Det er sant at jeg ikke følger reglene, men jeg mener at reglene til staten er urettferdige, svarer Jovsset Ánte.

Ukens gjester, fra venstre: Jovsset Ánte Sara, Máret Ánne Sara, Ida Ovmar og Elle Márja Eira. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Miss Sweden

Årets Miss Sweden kommer også til «Studio Sápmi». Hun er Ida Ovmar fra Luleå. Moren hennes er samisk, og mamma Ovmar var Miss Lapland i 1992.

I januar skal Ida Ovmar konkurrere i Miss Universe.

– Det er mye å forberede seg på. Trening er en ting, men kosthold er også viktig. I tillegg må jeg øve på flere taler, som for eksempel på hvordan jeg presenterer meg sjøl, forteller Ovmar.

Ida Ovmar på sminkerommet før Studio Sápmi sendingen starter. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Tok et oppgjør med hetserne

Noen personer på nettet har skrevet at Ida Ovmar har tatt skjønnhetsoperasjon, og derfor har hun høye kinnbein. Samer er kjent for å ha høye kinnbein.

– Det er snakk om lite kunnskap om samer og hvordan samer har spesielle ansiktstrekk, sier Ovmar.

Det var svenske Expressen som skrev om saken tidligere i høst.

Premiere på ny låt

Uken artist i «Studio Sápmi» er Elle Márja Eira. Hun holder på å ferdigstille det nye albumet hennes, og i «Studio Sápmi» får publikum høre rykende fersk låt fra henne.

Ukens artist er Elle Márja Eira som er aktuell med ny plate. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

