Finnmárkku fylkkamánne meahccehálddašeaddji mielas lea suddo go olbmot eai šat murre ja njáskka nu olu go ovdal. – Olbmot ostet galddaid, dahje elektrovnnalaš liggenrusttegiid – ii ge oru šat dárbu ieš murret. Lea suddo, erenoamážit dál go lastamáđut bilidit mehciid, cealká Helge Movig Ságat-áviisii.