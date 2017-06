– Sanner-million bare lommerusk

Det sier sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren etter at kommunal- og moderneringsminister Jan Tore Sanner denne uken overrakte en ekstra million til Sametinget.

Pengene er øremerket Váibmogiella - Hjertespråket prosjektet, som skal styrke de samiske språkene.

– Jeg tror disse pengene kommer akkurat nå for å få oss til å «holde kjeft» en stund. Og jeg håper virkelig at det kommer mer penger etterhvert slik at prosjektet kan gjennomføres, sier Fjellgren.

Et felles ansvar

GAVMILD: Sanner sin million til Hjertespråket framkaller reaksjoner i det samiske miljøet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Statsråd Sanner begrunner ekstrabevilgningen slik:

Sametinget og Regjeringen har en felles oppgave i å styrke samiske språk. De fikk på plass en NOU om Hjertespråket for et år siden. Nå har den vært ute til høring og nå skal de starte opp med tiltak. Derfor overføres nå en ekstra million til Sametinget, som gjør det mulig å starte med tiltak som kan bidra til å styrke de samiske språkene.

Han får klapp på skulderen av partikollega og visepresident Lars Filip Paulsen, som er glad for denne ekstra millionen. Han vil komme i gang med arbeidet fortest mulig.

SKEPTISK: NSR:s presidentkandidat Aili Keskitalo vet ikke riktig hva hun skal mene om at det plutselig dukker opp en ekstra million til Sametinget.

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo vet ikke hva hun skal tenke om Sanner-millionen.

– Det er jo positivt at ministeren har med en pengesum i sekken når han kommer til Sametinget, men jeg vet ikke om denne summen er et engangsbeløp eller om det er varig, sier Keskitalo.

Keskitalo forteller at det i Sametingets budsjett legges opp til omtrent 30 millioner kroner kun til språktiltak, så en million er kun en dråpe i havet.

– Jeg vil også si at når regjeringen nå gir en million, og samtidig tar med den andre hånden, så er vi fortsatt i minus, sier Keskitalo.

Med det mener hun at at regjeringen de siste årene har kuttet seks millioner kroner årlig i støtte til andre tiltak.

Men presidentkandidaten understreker at hvis beløpet er en startkapital som gir signaler om mer penger, så er det bra.