– Det er kjempegod nyhet og en seier for demokratiet og befolkningen som har jobbet hardt mot dette. Det er virkelig en dag for feiring, sier lederen i Salten sameforening, Mikkel Eskil Mikkelsen.

Regjeringen tvangsdeler Tysfjord for å ta vare på det lulesamiske.

Mikkelsen tar tvangsdelingen som et tegn på at det samiske er i ferd med å bli mer akseptert.

– Dette, sammen med saken om at Statens vegvesen nå skal skilte mer på samisk i hele landet, viser jo at samfunnet er på tur til å omfavne sin flerkulturelle side ved at et samiske perspektiv blir vektlagt.

Han sier at det har vært sånn at mange kanskje har skjult sin samiskhet og gått bort fra hvem de er.

– Nå som samfunnet står fram og tar valg som er sterke symbolhandlinger, som å danne en kommune med sterk samisk profil, slik Sanner uttaler, så er det et tegn på at et inkluderende flerkulturelt samfunn er en styrke. Og med det ligger en anerkjennelse om at alles bakgrunn, uansett identitet og kultur er viktig, mener Mikkelsen.

Tror ikke kommunedeling er til det beste

Kommunepolitiker i Tysfjord, Kurt Solstrøm (Tysfjord bygdeliste), er derimot ikke fornøyd med at regjeringen deler Tysfjord.

– Nei, jeg har ment at Tysfjord bør bestå som i dag. Det mener jeg også ville vært det beste for det samiske, sier Solstrøm til NRK.

Han har tidligere uttalt at man ikke kan bruke politisk uenighet som grunnlag for å dele kommunene.

Fryktet deling av det lulesamiske

Regjeringen har bestemt at Tysfjord skal deles. Halve kommunen går til Hamarøy, mens den andre halvdelen går til Narvik og Ballangen.

Vestsiden av Tysfjord, Hamarøy og Sørfold utgjør kjerneområdet for det lulesamiske språket i Norge. Derfor har saken vakt ekstra oppmerksomhet i de lulesamiske miljøene, som fryktet at det lulesamiske området skulle bli delt i to kommuner dersom hele Tysfjord ble slått sammen med Narvik.

Fjorden har lenge vært til hinder for mange, mener lederen i Salten sameforening.

– Vi hører historier om våre eldre som flyttes til østsiden av fjorden for å bo på sykehjem. Og da kan fjorden oppleves som et hinder for pårørende som bor på andre siden av fjorden å dra på besøk.

Store forventninger

Nå har han store forventninger til den nye storkommunen Hamarøy.

– Selv om det kan ses på som at det kommer en ny kommune med sterk samisk profil, så er det fremdeles store utfordringer. For eksempel samiskopplæring, og det er fortsatt mangel på lærere med samiskspråklig kompetanse.