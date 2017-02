– Sametinget må ta samisk idrett på alvor

– Jeg savner å få presidentene hit, de tiltrekker seg mere oppmerksomhet og samemesterskapet blir dermed mer verdsatt. Det er veldig viktig å få de samiske presidentene hit (red.anm. samemesterskapet).

Dette sier Reinås etter gårsdagens klassiskrenn som ble avholdt på Saupstad skistadion i Sør-Trøndelag. Dersom toppene ville møtt opp på arrangementet mener Reinås at samisk idrett ville fått mer oppmerksomhet.

KONKURRANSE: Det var totalt 57 stykker som deltok og fullførte reingjeterkonkurransen på fredag. Resultater finner du litt under bildet. Foto: SVL

Men siden det har vært et labert oppmøte av same-topper over flere år under samemesterskapet (SM), mener Reinås at de samiske politikerne ikke verdsetter den samiske idretten.

– De ville vist at de setter pris på den samiske idretten dersom de ville vært her, men når de ikke er her så viser det på en måte at de ikke verdsetter den samiske idretten. Dette sender ut dårlige signaler, sier Reinås.

Sykdom blant toppene

Sametingsrådet var representert under arrangementet med Inger Eline Eriksen (Árja) og Lars Filip Paulsen (Høyre). Eriksen var til stede under fredagens åpningsseremoni og Paulsen var med på premieutdelingen lørdag.

Eriksen føler at Sametinget har støttet godt opp om samisk idrett.

ÅPNING: Sametingsrådets medlem Inger Eline Eriksen (Árja) deltok på åpningen av mesterskapet. Det var egentlig Lars Filip Paulsen (Høyre) som skulle være med på den offisielle åpningen, men på grunn av sykdom måtte han trekke seg. Foto: SVL

– Det er ikke slik at sametinget ikke prioriterer og ikke har samisk idrett i tankene, men på bakgrunn av sykdom kunne vi ikke møte opp.

Sametingets rådsmedlem gir også en liten pekefinger til samisk media som var lite synlig under mesterskapet.

– Alle må vise mer oppmerksomhet til samisk idrett, både media og politikere, sier Eriksen.

Ikke enig

NRK har også vært i kontakt med leder for SVL (Sámi Válaštallan Lihttu) Kåre Olli. Han er ikke enig med Berit Anne Reinås sitt utsagn om at Sametinget nedprioriterer SM.

PREMIEUTDELING: Kåre Olli var til stede under hele samemesterskapet på Saupstad stadion. Han er også leder av SVL. Foto: SVL

– Jeg har ikke det samme synet som Reinås har. Sametinget har vært med på å vie oppmerksomhet til dette SM'et, skriver Olli til NRK.

Olli peker også en finger til samisk media. Samtidig synes han at de samiske idrettstoppene må engasjere seg mere og bli mer synlig i media.

– Ledere for samisk idrett har også et ansvar for å få den samiske idretten opp og frem, skriver Olli.